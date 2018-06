Festival "Gli Stati della Mente" a Vicenza - il programma

Racconti Limbici, tema portante della seconda edizione del festival, è l’occasione per narrare della marginalità dell’essere, dell’indefinitezza di pensieri e stati d’animo che racchiudono storie complesse del comportamento umano.

Attraverso differenti livelli di narrazione, e continui cambi di prospettiva, il Festival porta all’interno della propria programmazione opportunità per raccontare e raccontarsi divenendo un “raccoglitore” di storie che, in veste di fabula, indagano la sfera complessa delle emozioni, la gestione di queste in un viaggio verso una vera e propria alfabetizzazione.

DIALOGHI

I dialoghi costituiscono gli eventi più numerosi all’interno del programma, con numerosi approfondimenti teorici

Giovedì 7 Giugno ore 18 Palazzo Cordellina

"Arte e Psi. Quali approcci?" Stefano Ferrari, Pasquale Campanella, Marco Salustri e Petra Cason

Sabato 9 Giugno ore 17 Chiostri di Santa Corona

"La ricerca del benessere psicologico" Andrea Danieli, Titino Carrara, Pierangelo Bordignon, Mauro Saterini e Manuela Piccardo

Domenica 10 Giugno ore 10 Palazzo Leoni Montanari

"Donne e psichiatria: sofferenza psichica e specificità di genere - sul solco di Assunta Signorelli" Manuela Piccardo con Valentina Botter, Alessandra Oretti, Rossana Riolo, Alessandra Sala e Ivana Cerato

"Storia di Antonia | Viaggio al termine di un manicomio" presentazione del libro di Dario Stefano Dell'Aquila e Antonio Esposito

Oltre ai dialoghi a cura del Festival avrenno luogo altri dialoghi curati dall'Associazione OIKOS Vicenza

Sabato 9 Giugno ore 10 Palazzo Leoni Montanari

"Il corpo racconta. Incontro sulla Psicosomatica" Intervento di Maria Pusceddu, introduce Claudio Riva

Sabato 9 Giugno ore 15.30 Centro Diurno San Felice

"Identità esposte in corpi trans-formati. tatuaggi, piercing e chirurgiche attualità" Anna Periz e Giovanni Frigo

LABORATORI