Festival di Woodstock: concerti all'alba a Lonigo

DOMENICA 9 GIUGNO alle ore 5.00 del mattino, in una location unica, aspettiamo il sorgere dell’alba con un concerto per festeggiare il 50° anniversario del Festival di Woodstock in onore dell'evento musicale rock più importante della storia che segnò una generazione.

Nel parco di Villa San Fermo, nella suggestiva località Santa Colomba, messa gentilmente a disposizione dai Religiosi Pavoniani e Direzione della Villa, ascolteremo brani di Santana, Baez, Credence Clearwater Revival, Jefferson Airplane ed altri, suonati dagli artisti della Compagnia Elena D’Angelo (violino, violoncello, arpa, pianoforte e voce).

Il ritrovo è alle ore 4.30 presso il parcheggio di Villa San Fermo (davanti alla palestra) da dove si partirà a piedi per il sito Santa Colomba.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso l’eremo “La Cappuccina” di Villa San Fermo.

Nonostante l’orario, sicuri che sarà uno spettacolo vedere il sorgere dell’alba sulle note dei più bei brani della musica rock, vi aspettiamo numerosi.

La partecipazione è libera.

Festival di Woodstock

domenica dalle ore 04:30 alle 08:00

Parco di Villa San Fermo