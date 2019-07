Festival di Musica Antica: serata veneziana

La Musica Antica nei tesori architettonici di Vicenza

SERENATA VENEZIANA: Serenate e concerti sotto le stelle

Venerdì 5 luglio alle 21 nel cortile delle Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari sarà Elena Bertuzzi con I Musicali Affetti a proporre un programma accattivante dedicato alla Serenata Veneziana.

Il soprano veronese, molto attivo non solo in Italia ma anche in ambito internazionale, è specializzato nel repertorio antico che trae origine dalla musica popolare e avrà il ruolo privilegiato di condurci per mano in una Venezia dove ogni calle e campiello risuona di melodie, ora amorose ed ora scherzose e ironiche.

“A Venezia tutti cantano, in piazza, nelle strade, sui canali. Canta il mercante mentre attende ai suoi affari, canta l’operaio che va al lavoro, canta il gondoliere che aspetta il padrone…” con queste parole Carlo Goldoni nelle sue memorie descrive la vita di tutti i giorni nella Venezia del 1700. Nel suo Il Bugiardo, testo del 1750, in effetti Goldoni apre la prima scena proprio con una canzone da battello, di cui purtroppo si è persa la musica. Verranno eseguiti, anche in dialetto veneto, duetti amorosi come baruffe fra barcarioli, cameriere, recamadore, conzateste, ecc…

Accanto a questo repertorio ci sarà l'estro di Barbara Strozzi, la più grande compositrice e cantante del seicento italiano, la quale nella sua produzione prevalentemente profana mette in musica tutta la gamma dei sentimenti umani.

Non mancheranno intermezzi strumentali dei migliori autori veneziani grazie alla presenza dei Musicali Affetti, guidati da Fabio Missaggia, che si cimenteranno in sonate di S. Rossi, M. Cazzati, A. Vivaldi e M. Uccellini.

Fedeli quindi al proposito di una parentesi estiva all'insegna del sorriso, Spazio & Musica e Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari danno appuntamento al pubblico con una serata dedicata alla parte più estrosa della musica barocca. In caso di maltempo il concerto sarà eseguito nel Salone di Apollo.

Biglietto unico 7 euro - info e prenotazioni al numero verde800.578875

La rassegna SERENATE E CONCERTI SOTTO LE STELLE è realizzata in collaborazione con le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza e con l'assessorato alle attività culturali del Comune di Vicenza. Prossimo appuntamento venerdì 2 agosto (Antonio Vivaldi. Estro e Armonia).

PROGRAMMA DI SALA

I Musicali Affetti:

Fabio Missaggia violino di concerto

Matteo Zanatto violino

Carlo Zanardi violoncello

Lorenzo Feder cembalo

Fabiano Merlante tiorba, arciliuto e chitarra barocca

Alessandro Parise percussioni

Elena Bertuzzi soprano

Musiche di B. Strozzi, M. Uccellini, G. Stefani, A. Vivaldi e … anonimi

D. Castello Sonata terza a due violini

(1602-1631?) da Sonate concertate in stil moderno – Libro II (Venezia 1629)

B. Strozzi Costume de grandi da Cantate

(1619-1677) Da Ariette e duetti opera 2 per soprano, due vl e b.c.. (Venezia 1651)

S. Rossi Sonata decima sopra l’aria della Romanesca

(1570-1630) da Il quarto libro de varie sonate, gagliarde … (Venezia 1642)

Anonimo Ninna nanna sopra la Romanesca

B. Strozzi La vendetta

Da Ariette e duetti opera 2 per soprano, due vl e b.c.. (Venezia 1651)

Anonimo (J.S. Mayr?) Canzoni da battello - La biondina in gondoleta

M. Cazzati Ciaccona a due violini, (1616-1678) da Sonate concertate in stil moderno – Venezia 1629

Anonimo Canzoni da battello - So stuffo de ‘sto caldo

S. Rossi Sonata undecima detta la Scatola da Il quarto libro de varie sonate, gagliarde …. - Venezia 1642

Anonimo Canzoni da battello - Mi credeva d’esser sola

A. Vivaldi & Reali Fantasia sulla follia (1678-1741)

M. Uccellini & G. Stefani: "Bella mia, questo mio core"

sopra l’aria della Ciaccona da Affetti amorosi (Venezia 1618)

ELENA BERTUZZI

Diplomata in canto lirico al Conservatorio F. E. Dall’Abaco di Verona, ha conseguito il titolo superiore in Canto rinascimentale e Barocco al Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza, con il massimo dei voti e la lode ed una Tesi sui Lamenti italiani del XVII secolo.

Dal 1990 si dedica allo studio della prassi esecutiva della musica antica, rinascimentale e barocca,

studiando con C. Miatello, C. Cavina, R. Bertini, R. Invernizzi, G. Banditelli.

Nel 1996 ha vinto il primo premio del concorso indetto dall’Accademia Filarmonica di Verona.

Nel 2007 ha vinto il Primo Concorso di Musica Antica di Vicenza.

Si dedica altresì al repertorio da camera, a partire dal tardo ‘700, collaborando con pianisti quali Michele Fontana, Piero Barbareshi e Giannantonio Mutto, con il quale ha iniziato un percorso di studio e approfondimento del Tango Cancion, alle volte ulteriormente impreziosito da Luca Degani al bandoneon e Leonardo Sapere al violoncello, il gruppo Tango X 3 al completo.

