14-23 SETTEMBRE 2018

ARRIVA IL FESTIVAL DELLA VICENZA LIBERA!



Il festival della Vicenza Libera nasce dall’assemblea dell’Opposizione Sociale, che negli ultimi mesi ha visto protagoniste centinaia di persone, provenienti da differenti realtà, organizzate e non, riunite con la volontà di riflettere sulla Vicenza che verrà.

Grandi opere, corruzione, sicurezza, lotte al degrado, speculazione, paura del diverso… E’ questa la città che vogliamo?

Iniziamo da qui: due settimane per parlare di libertà e declinarla attraverso differenti forme espressive, artistiche, comunicative, culturali, di lotta. Una ventata di libertà nella città di Vicenza, in un’epoca non facile, in cui partecipare ed essere cittadini diventa una scommessa impegnativa per ognuno di noi, nell’interesse comune.



PROGRAMMA



▪ VENERDÌ 14



H 17.30 – CS Bocciodromo

QUESTO CHI LO DICE, E PERCHÈ?

Workshop sulle fake news. A cura di Collettivo Nicoletta Bourbaki. Con Tommaso Baldo

Iscrizione online o al n.3481745321 OFFERTA LIBERA

POSSIBILITA' DI CENARE ( senza prenotazione)



H 21.00 – CS Bocciodromo

IL RISCATTO

Spettacolo teatrale di e con Mohamed Ba OFFERTA LIBERA

▪ SABATO 15



H 18.00 – CS Bocciodromo

TUTTA LA MIA VITA È STATA UNA LOTTA

Presentazione del libro di Sakine Cansiz, a cura di Tommaso Baldo. Ospite Ozlem Tanrikulu (UIKI Onlus)

H 20.00 – CS Bocciodromo - 10 €

CENA CON THEA DI RITORNO DALLA PALESTINA al n. 3470567877

H 21.00 – CS Bocciodromo - OFFERTA LIBERA

VERTICAL in concerto

▪ DOMENICA 16



H 18.00 – Piazza delle Poste

PIAZZA LIBERA TUTTI

Espressione culturali in piazza, a cura del Collettivo Studenti Medi.

Con THE PSYCHOS - Psycho Yachi e Psycho Sef + dj set

H 20.30 – Cs BOCCIODROMO (attenzione! Il film viene spostato al Bocciodromo grazie al grande interesse suscitato)

APERITIVO STUDENTESCO

proiezione del film "SULLA MIA PELLE- l'ultima settimana di Stefano Cucchi" , di Alessio Cremonini (2018)

EVENTO CONFERMATO NONOSTANTE LA CENSURA DI FACEBOOK

OFFERTA LIBERA



▪ LUNEDÌ 17



H 20.30 – spazio Der Ruf, Contrà Porta Padova 89, Vicenza

(Attenzione! L'evento si terrà presso il der ruf e non più presso il Bocciodromo)

IL FASCISMO CHE NON PASSA, AL CINEMA E NELLA REALTA'

Tragedia e commedia del fascismo nel cinema italiano.

Scelta delle immagini e commento: Elvio Bissoli, Collaborazione: Carla Poncina

Ricerche iconografiche: Marco Marcante

Montaggio audio e video: Irene Maria Bissoli, Gianni Marcante

“Tragedia e commedia del fascismo nel cinema italiano” è un progetto dell’ISTREVI,

Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Vicenza,

e dello SPI-CGIL



A cura di Enrico Marchesini, Elvio Bissoli

▪ MARTEDÌ 18



H 19.00 – Piazza Matteotti

I FORTUNA e le ORTIGHE in concerto

Canti della tradizione vicentina

H 20.30 – spazio Der Ruf, Contrà Porta Padova 89, Vicenza

PROIEZIONE “1968: 50 ANNI DI STORIA”

Di Veronica DVDT





H 21.00 – spazio Der Ruf

POETRY SESSION

Spazio di libera condivisione delle proprie poesie e composizioni. Vieni e porta le tue poesie!

a cura di Collettivo Studenti Medi



▪ MERCOLEDÌ 19



H 21.00 – CS Bocciodromo

GIANNI CAZZOLA trio

Hosted by Bocciodromo Jazz Club



H 20.00 – CS Bocciodromo

Cena su prenotazione

▪ GIOVEDÌ 20



H 18.30 – CS Bocciodromo

UN SOGNO INFRANTO. RUSSIA 1917

Presentazione del libro di Emma Goldman, a cura di Carlotta Pedrazzini

Un’iniziativa di Non Una di Meno Vicenza

H 21.00 – CS Bocciodromo - OFFERTA LIBERA

IRENE BRIGITTE Band in concerto

▪ VENERDÌ 21



H 21.00 – CS Bocciodromo - OFFERTA LIBERA

BOCCIO GOES HARDCORE

- The Naked One

- Youngest

- 360 Flip

- Guest TBA

▪ SABATO 22



H 10.30 - 12.30 CS Bocciodromo

LABORATORIO DI FLAMENCO INCLUSIVO a cura di Matilde Melanotte

Per info e prenotazioni: mati.melanotte@gmail.com

H 15.00 – CS Bocciodromo

ASSEMBLEA DELL’OPPOSIZIONE SOCIALE

H 20.00 – CS Bocciodromo – Ingresso 5€

ASSALTI FRONTALI live PER CARACOL OLOL JACKSON

Opening act - IKC CREW + RAP PIRATA VENETO: Medicine aka La Cura, Esche Vive, Masacre Verbal, Aj Quent, Polish

Serata Benefit Caracol Olol Jackson



▪ DOMENICA 23



H 17.00 - 19.00 CS Bocciodromo

LABORATORIO DI FLAMENCO INCLUSIVO a cura di Matilde Melanotte

Per info e prenotazioni: mati.melanotte@gmail.com



orario ed evento da definire

RITORNO AL PRESIDIO NO DAL MOLIN

Presso Ponte Marchese, Vicenza



H 20.30 – Via Baracca incrocio con via F. Filzi

L’ACQUA CALDA E L’ACQUA FREDDA

Proiezione del documentario di Marina Resta e Giulio Todescan sugli operai delle acciaierie Valbruna

Per tutti gli eventi che si terranno presso il CS Bocciodromo, bar e cucina saranno attivi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso ad offerta libera, a parte dove diversamente specificato.