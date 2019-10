Festival della scienza a Schio

Dopo il successo delle prime due edizioni, FESAV va di nuovo in scena, dal 19 al 27 Ottobre 2019. Conferenze serali, appuntamenti per le scuole, spettacoli teatrali e musicali, laboratori pomeridiani per bambini.

Il Festival coinvolge prioritariamente la Città di Schio (Vicenza, Veneto) ma si identifica con un territorio, quello dell’Alto Vicentino, all’interno del quale si instaurano collaborazioni e partnership con eventi in diversi spazi del territorio. Un vero Festival della Scienza, dedicato al sapere scientifico e tecnologico, alla divulgazione, alla conoscenza, allo sviluppo sostenibile.

PROGRAMMA

Mercoledì 23

Galileo. Le montagne della Luna e altri miracoli

Spettacolo teatrale di e con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

Ore 20.30. Teatro Civico, Schio (VI).

Lo spettacolo di Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo racconta la storia di Galileo dal momento in cui rivolse il suo cannocchiale verso il cielo, con la meraviglia di un bambino che scopre un mondo nuovo: «ho osservato più volte con incredibile godimento dell’animo le Stelle, tanto fisse che erranti» (scrive così nel Sidereus Nuncius del 1610), senza sapere quali risultati rivoluzionari sarebbero scaturiti da questa sua osservazione.

Galileo puntò il suo nuovo cannocchiale verso la luna, creduta liscia e immutabile come una sfera geometrica. Quello che vide lo lasciò sbalordito: la luna aveva montagne e valli, come la terra..

Andrea Pennacchi

Attore italiano, ha lavorato principalmente a teatro, ma noto anche nel mondo del cinema e della televisione.

Giovedì 24

Il mondo secondo la fisica quantistica

Fabio Fracas

Ore 20.30. Lanificio Conte Schio (VI)

Quali sono le enormi potenzialità della fisica quantistica? Quali sono le applicazioni che già vediamo ogni giorno senza saperlo e che cosa ci riserva il futuro? La fisica quantistica è un tema affascinante che dai laboratori è passato nella vita di tutti i giorni. Ma quali sono le sue leggi? Quali sono le applicazioni nella vita quotidiana? Come sta cambiando la nostra visione del mondo?

Fabio Fracas

Scientific Associate presso il CERN openlab di Ginevra e docente del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova, è autore di numerosi articoli e testi di saggistica.

Venerdì 25

Dusk Chorus

Ore 20.30, Cinema Teatro Pasubio, Schio (VI).

Documentario sulla ricerca e le registrazioni effettuate sul campo nel gennaio del 2016 da David Monacchi, artista, compositore e ingegnere del suono. Un viaggio sonoro nella foresta amazzonica dell'Ecuador, con il suo ricchissimo patrimonio sonoro di un ecosistema antico, archivio di milioni di anni di evoluzione sulla Terra.

Dusk Chorus

Regista e Cameraman Alex D’Emilia, e coregista Nika Saravanja. Ha vinto il prestigioso "Best European Science Film" a Nijmegen in Olanda: con quest'ultimo riconoscimento, questo progetto vince il suo 13esimo premio internazionale.

Sabato 26

Luca Secco

Driwe

Ore 17.30 Lanificio Conte, Schio (VI)

Driwe è una startup che offre soluzioni complete dedicate ad aziende e privati per l’auto produzione e gestione dell’energia elettrica, a partire dai sistemi fotovoltaici, fino alle colonnine di ricarica per veicoli e al retrofit 100% electric.

Luca Secco. Unisce una laurea in ingegneria meccanica e l’interesse personale in impianti energetici (dal nucleare al solare), ingegnere ed imprenditore, fondatore di Driwe.

Tommaso Gecchelin

Il nuovo futuro su quattroruote

Ore 17.30 Lanificio Conte Schio (VI)

Nel 2015 Gecchelin fonda NEXT Future Transportation inc. in Silicon Valley, per sviluppare e realizzare il progetto di trasporti innovativi portato come tesi di laurea in Disegno Industriale.

Il progetto di questi autobus elettrici modulari a guida autonoma riscontra subito un certo interesse negli Emirati Arabi. Infatti, nel 2016 NEXT partecipa al Dubai Future Accelerator dove il team di NEXT presenta i primi prototipi in scala 1:10 funzionanti al ministero dei trasporti della città.

Tommaso Gecchelin

Laureato in Fisica presso l’Università degli Studi di Padova e in Disegno Industriale presso l’Università IUAV di Venezia è il fondatore e CTO di NEXT Future Transportation.

Domenica 27

Non di soli social. Italiani e fiducia nel web

Observa, Science in Society

Ore 16.30 Lanificio Conte Schio (VI).

Presentazione dei dati dell’osservatorio scienza tecnologia e società di Observa per comprendere gli orientamenti dell’opinione pubblica in termini di informazione e condivisione dei dati.

Observa Science in Society

Centro di ricerca indipendente, senza fini di lucro, legalmente riconosciuto che promuove la riflessione e il dibattito sui rapporti tra scienza e società, favorendo il dialogo tra ricercatori, policy makers e cittadini. Collabora con numerose istituzioni internazionali tra cui Commissione Europea – Direzione Generale della Ricerca, CERN, Università di Lancaster, Università di Bielefeld, University College di Londra, Università Pompeu Fabra di Barcellona, Accademia Austriaca delle Scienze, Laboratori Nazionali del Gran Sasso, UNESCO.

Altovicentino Doc & Omeka

Ivana de Toni e Antonio Pompanin

Ore 17.00 Lanificio Conte Schio (VI).

ll nostro Patrimonio Quotidiano è la nostra terra e le persone che la abitano; è il calore dell’ospitalità e l’emozione dei luoghi. Trasmettere tutto questo, farlo crescere, condividerlo è la missione di Musei Altovicentino.

Ivana De Toni e Giacomo Pompanin presentano i progetti e le campagne sviluppati sulla piattarforma Omeka, per raccontare tutto questo.

La piattaforma di Musei Altovicentino si ispira al modello di museo-piattaforma sviluppato da Stefania Zardini Lacedelli nella sua ricerca di dottorato all’Università di Leicester e applicato per la prima volta nel museo virtuale DOLOM.IT.

Tale modello prevede il coinvolgimento attivo di musei, associazioni, istituti scolastici, ricercatori nella creazione di risorse digitali ispirate al patrimonio del territorio. La piattaforma è stata lanciata sul web a febbraio 2019, grazie al progetto ‘Patrimonio Quotidiano’ sostenuto dalla Fondazione Cariverona, che ha permesso la realizzazione di un primo nucleo di risorse digitali in collaborazione con i musei della rete e con il gruppo di ricerca territoriale Vaghe Stelle.

La sua natura di piattaforma la rende aperta al contributo di diversi attori territoriali, chiamati a partecipare alla sua crescita e implementazione.

Ivana De Toni. Responsabile Ufficio Musei Altovicentino

Giacomo Pompanin. Fotografo professionista e consulente per le strategie di marketing culturale e museale

Alessandro Rossi, Schio e il progresso tecnico scientifico

Giovanni Luigi Fontana

Ore 18.00 Lanificio Conte Schio (VI).

Il 21 novembre del 1819 nasceva Alessandro Rossi: da allora, 200 anni di storia di un intero territorio, quello Altovicentino, si sono sviluppati e intrrecciati con il sapere scientifico e tecnologico europeo e mondiale.

Una storia affascinante e importante, che continua oggi in modi nuovi e a volte sconosciuti.

Giovanni Luigi Fontana. Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova. Curatore di oltre 200 articoli, saggi e volumi su tematiche attinenti la storia economica e sociale e il patrimonio industriale. È stato rappresentante nazionale dell’Italia e membro del board in The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) e membro dell’Accademia Olimpica di Vicenza, dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti e dell’Ateneo Veneto.

