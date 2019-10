Festival del Mistero: tutti gli appuntamenti nel vicentino

Viaggio tra gli arcani enigmi del Veneto. In Veneto, da sempre, la fantasia popolare ha dato forma a leggende e racconti oscuri, di cui cavalieri e dame, streghe e folletti, diavoli e santi sono i protagonisti. Storie fantastiche, scaturite – forse – a causa delle nebbie che in inverno avvolgono la pianura e ammantano di mistero ogni cosa, o dal timore verso ciò che è ignoto e sconosciuto… di certo vi è solo una tradizione popolare ricca di enigmi e storie tenebrose, tramandate di generazione in generazione.

Appuntamento fisso anche quest’anno con Il Festival del Mistero, da fine ottobre ai primi di dicembre. Promosso dalla Regione Veneto, il Festival del Mistero è organizzato dalle Pro Loco aderenti all’Unpli, che daranno vita a oltre duecento eventi: storie di streghe e di demoni, di folletti dispettosi e di fate generose, di antichi tiranni la cui vita sanguinaria è circonfusa di leggenda e di mille fantasmi pronti a essere evocati per raccontare i segreti più nascosti. Un vortice fatto di spettacoli teatrali, serate di racconto, visite guidate, rievocazioni in costume e cene a tema, mostre di fotografie o di disegno, proiezioni e presentazioni di libri, passeggiate in mezzo alla natura o tra i borghi, performance artistiche, concerti, musical, ricostruzioni storiche e giochi per i più piccoli, trascinerà grandi e piccoli in una festa di piazza lunga un mese, alla riscoperta delle tradizioni e degli aspetti più nascosti, sulla scia dell’incredibile eredità della tradizione veneta, delle sue credenze, delle sue figure fantastiche e della sua essenza più profonda, che affonda le radici alle origini della Storia.

SPETTACOLI DI MISTERO: VIAGGIO TRA GLI ARCANI ENIGMI DEL VICENTINO

Un mese di di eventi nel vicentino

sabato 26 ottobre (EVENTO PROVINCIALE – WEEK END DEL MISTERO) VICENZA – Chiesa di Araceli

Il mistero della cupola

itinerari guidati

sabato 26 ottobre LONIGO – Teatro parrocchiale frazione Bagnolo

L'alchimista

rappresentazione teatrale

giovedì 31 ottobre VILLAVERLA – Villa Ghellini

Mistero in Villa: storia di una famiglia

itinerari guidati animati

giovedì 31 ottobre MAROSTICA – Castello inferiore

La notte degli spiriti

itinerari guidati animati

domenica 3 novembre BRENDOLA – Villa di Brendola

La lanterna magica racconta

rappresentazione teatrale itinerante, cantastorie

martedì 5 novembre MONTECCHIO MAGGIORE – Rustici di Villa Cordellina Lombardi

Antonio Pizzocaro. Un architetto del Seicento

da Montecchio Maggiore a Vicenza

presentazione libro

sabato 9 novembre MARANO VICENTINO – Auditorium comunale

Il mistero della Matemagia

conferenza spettacolo

sabato 9 novembre FARA VICENTINO – “La Tezona”

El Sanguanelo e le Anguane sotto la luna

rappresentazione teatrale, cantastorie, musica, degustazione

sabato 9 novembre MONTEBELLO VICENTINO – Cantina Vinicola Pieriboni

Delitto nella valle del Boja

rappresentazione teatrale

domenica 10 novembre LUGO DI VICENZA – Villa Godi Malinverni

La rossa luce nel pozzo...

le tragiche gesta del nobiluomo Marzio Godi

rappresentazione teatrale, itinerari guidati, musica

domenica 10 novembre MONTECCHIO MAGGIORE – Oratorio di S.Antonio, Giardino segreto e Rustici di Villa Cordellina Lombardi

Oblio e rivelazione. Amore filiale e amore coniugale

rappresentazione teatrale, itinerari guidati, degustazione

venerdì 15 novembre POVE DEL GRAPPA – Sala Polivalente piaza degli Scalpellini

La Valbrenta tra leggenda e realtà

serata di racconto

venerdì 15 novembre TORRE DEL VICINO – Sala Consiliare

Il mistero della Matemagia

conferenza spettacolo

venerdì 22 novembre MALO – Sala Consiliare S. Bernardino

Il mistero della Matemagia

conferenza spettacolo

sabato 30 novembre SAN TOMIO – Sala Parrocchiale

Il mistero della Matemagia

conferenza spettacolo