Festival Biblico: gli eventi del 24 maggio

Gli appuntamenti di giovedì 24:

ore 17:30

Palazzo Bonin-Longare - Corso Palladio,13

L'UOMO AL TEMPO DEI ROBOT

Cosa ci farà sopravvivere nel mondo di domani?

con Andrea Pezzi (founder e CEO Gagoo Group)



ore 18:00

Palazzo del Monte di Pietà - Contrà del Monte, 13

FORME DEL TEMPO E SENSO DEL FUTURO

con Paolo Vidali (filosofo) / modera don Roberto Tommasi



ore 18:30

Salotto San Paolo - Loggia del Capitaniato - Piazza dei Signori

BENEDETTA ECONOMIA

Conversazione attorno all'economia

con Luigino Bruni (economista)



ore 18:45

Cortile di Palazzo Barbarano - Contrà Porti, 11

PER NON IMPROVVISARE IL DOMANI

L'ascolto e la statistica per un'analisi di senso

con Ilvo Diamanti (sociologo, politologo), Nando Pagnoncelli (ricercatore sociale) / modera Lauro Paoletto



ore 19:00

dabar, café culturale del Festival - Corte dei Bissari

GRAND OPENING DABAR, CAFÉ CULTURALE DEL FESTIVAL BIBLICO: con Vicenza Brass + dj set Jhon William Castaño Montoya + A bassa voce



ore 21:00

Cortile di Palazzo Barbarano - Contrà Porti, 11

SONO PURI I LORO SOGNI

Essere genitori, a volte, significa fare un passo indietro

con Matteo Bussola (scrittore), Michele Visentin (formatore)



ore 21:00

Salotto San Paolo - Loggia del Capitaniato - Piazza dei Signori

POPOLI E CHIESE NELLA PROVA

Testimonianze da e su Medio Oriente, Africa e Cina

con Wael Suleman (Caritas Jordan), suor Elisa Kidané (missionaria comboniana eritrea), padre Gianni Criveller (missionario PIME e sinologo)

modera Gerolamo Fazzini (giornalista)



Agire la Parola a cura di Fratelli Dalla Via

Ciclo di performance dal vivo che portano nelle piazze, nei supermercati, all’uscita di scuola, negli uffici postali il linguaggio teatrale per stimolare il dialogo e il confronto con le persone. Questi i luoghi della città di Vicenza coinvolti dalle performance: gli uffici postali in viale Mercato Nuovo e in via IV Novembre, le scuole Tiepolo, Da Porto e quella di via Prati, i supermercati A&O di via dei Laghi e Famila di Galleria Parco Città.