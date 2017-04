"Festival Biblico 2017" a Vicenza: tutto il programma

Dal giovedì 18 a domenica 28 maggio 2017 si terrà il 13° Festival Biblico con un ricchissimo cartellone di eventi tra conferenze, dialoghi, preghiera, arte, cibo, cinema, itinerari, laboratori, letture, mostre, performance, concerti e spettacoli teatrali, che si snoderanno tra le province di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Trento, Treviso e Pordenone per la più importante manifestazione religiosa-culturale del Triveneto. Il Festival contribuirà ad esplorare il tema del viaggio nelle sue numerose declinazioni, da quelle storico-culturali a quelle spirituali, sempre con l’orizzonte e con l’ispirazione del testo biblico. Biblisti, sportivi, artisti, imprenditori, filosofi saranno ospiti del Festival per fare un pezzo di strada insieme. Per approfondire vedi anche: "Festival Biblico 2016".

LA BIBBIA COME FESTIVAL POPOLARE: l'idea della Bibbia che si fa festival popolare e che nei luoghi di incontro delle città invita famiglie, giovani, imprese, istituzioni, comunità (anche religiose) e organizzazioni culturali per una festa gioiosa. Il concetto del Festival Biblico, che, attraverso un tema diverso ogni anno, fa da filo conduttore tra le pagine della Bibbia e fa dialogare “il libro dei libri” con una società in continuo mutamento.

I NUMERI DEL FESTIVAL BIBLICO: 224 appuntamenti in 22 città, 10 giorni di eventi in 6 diocesi coinvolte con un pubblico potenziale di 4 milioni di persone suddivise tra le varie location. Il Festival Biblico vive anche grazie ai suoi volontari: 230 persone, di ogni età e professione, che offrono un supporto fondamentale in vari ambiti: dalla logistica alla gestione degli infopoint (punti informativi) sparsi nelle città, dall’accoglienza durante gli eventi ai servizi fotografici. Inotre 50 giovani studenti delle scuole superiori supporteranno il lavoro dei volontari per il progetto di alternanza scuola-lavoro con diverse mansioni a seconda dell'indirizzo scolastico.

FESTIVAL BIBLICO ITINERANTE: sarà un "viaggio" nella Regione, dentro le diocesi, nei centri e nelle periferie delle città, valorizzando luoghi inconsueti e poco avvezzi a ospitare incontri culturali; attraverso il tempo, lo spazio, le discipline, cercando di illustrare il concetto di viaggiare, dallo spostamento fisico a quello metaforico; conoscendo personaggi diversi per estrazione e stili ma accomunati da un pensiero nobile e animati da una grande curiosità. Per ribadire l’unità del progetto pur nel suo carattere diffuso.

TEMA DEL VIAGGIO: FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE: il Festival Biblico si rinnova e "si mette in cammino", perché, come dicevano gli antichi Romani: "vivere non è necessario, ma se vuoi vivere è necessario viaggiare". La tredicesima edizione del festival ha per tema il viaggio nelle sue numerose declinazioni, reali e metaforiche, esplorate attraverso conferenze, spettacoli, musica e reading. Gli appuntamenti del festival a loro volta “viaggeranno”: saranno ospitati in luoghi diversi e a volte inconsueti del territorio veneto. Il titolo che abbiamo scelto per il percorso culturale di quest’anno è una traduzione non letterale del Salmo 84: "Felice chi ha la strada nel cuore".

(nella foto sopra il Festival Biblico in pizza dei Signori)

