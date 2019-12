È con immenso piacere che le Asd NonSoloTango-club e Stop&tanGo vi invitano alla più speciale festa di Natale di tutti i tempi.

Festango di Natale nasce dalla voglia di due realtà vicentine di incontrarsi e confrontarsi, unirsi e festeggiare insieme.

È una festa, ma anche una pratica, dove ognuno può sentirsi libero di ballare, chiacchierare, sperimentare e farsi nuovi amici.

Uno spazio dove stare bene e sentirsi a casa.

La festa si terrà nella bellissima sala del bar di Cresole, bar open per alcolici; noi ci mettiamo le bevande analcoliche, i finger food, le vettovaglie e le bottiglie per il brindisi di auguri.

Voi portare la vostra voglia di divertirvi e se avete voglia, come sempre è gradito il contributo gastronomico.

Quando:

Sabato 21 Dicembre dalle 16:00 alle 21:00

Dove:

Via chiesa di cresole, 37, Cresole Caldogno.

(Presso L’home Café di Paola e Jenny)

Playlist By:

Victor Madriz e Guia Maza

Contributo libero consigliato 5 euro.

Stop&tanGo e NonSoloTango-club

Info:

Victor 351 0358807 * Silvia 340 9623004 * Guia 320 0986410