"FestAmbiente Vicenza 2017" a Campo Marzo: tutto il programma

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK A VICENZA E PROVINCIA

Da mercoledì 28 giugno a domenica 2 luglio è in programma a Vicenza la manifestazione "FestAmbiente Vicenza 2017" a Campo Marzo in viale Dalmazia. La sedicesima edizione della kermesse si preannuncia memorabile con 5 giorni di musica, spettacoli, iniziative per bambini, conferenze, laboratori, workshop, mercatini e degustazioni negli stand gastronomici. "FestAmbiente Vicenza" torna nel capoluogo berico rigenerata e rinnovata con nuove date estive e sopratutto con una nuova e centralissima posizione vicino al centro storico. Il programma comleto è in fase di allestimento. E' previsto il "Festival dell'Ukelele" con spettacoli e il "Buskers Festival" con show dal circo di strada al teatro di figura. L'evento è organizzato da Legambiente. Ingresso a 1 euro. Per partecipare partecipare con uno stand, una bancarella o un gazebo: www.festambientevicenza.org/partecipa/. Per informazioni e aggiornamenti: www.festambientevicenza.org. Vedi anche per approfondire il programma delle scorse edizioni: "FestAmbiente Vicenza 2013" - "FestAmbiente Vicenza 2014" - "FestAmbiente Vicenza 2015" - "FestAmbiente Vicenza 2016".

EVENTI ED AREE PRESENTI:

Palco principale con concerti e spettacoli di livello nazionale

Area coperta "Circus" per conferenze, incontri e spettacoli sui temi della rigenerazione

"Festival dell'Ukulele" con un area dedicata a spettacoli, workshop e mercatino musicale

"Buskers Festival" con spettacoli che spaziano dal circo al teatro figura

Palco acustico per esibizioni live in orario aperitivo

Area infanzia "Città dei Bambini" con giochi e laboratori a loro dedicati;

Area Expo con novità in campo ambientale ed economico

Una "Via del No Profit" dedicata ed associazioni e cooperative sociali

Proposte alimentari: Ristorante Km0, Paninoteca Slow, Birreria Artigianale Km0, Ristorante Vegan, la gelaterie naturale e la "Taverna" con vino bruschette e stuzzichini vari

Impatto energetico ridotto al minimo (100% energie rinnovabili) e azzeramento emissioni tramite progetto AzzeroC02;

Eliminazione delle barriere architettoniche e attenzione all'accessibilità

Un'intera giornata dedicata a sport e integrazione

ARTICOLO IN FASE DI AGGIORNAMENTO

ELENCO MANIFESTAZIONI