"Festa Patrona dei Carabinieri Virgo Fildelis" nella Valle del Chiampo

Domenica 26 novembre la Città di Arzignano festeggia la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri con una celebrazione prevista nel cuore del centro storico. Saranno presenti più di 20 bandiere e gagliardetti di associazioni combattentistiche e d'arma e tutti i 7 gonfaloni dei comuni coinvolti, tra cui quello di Crespadoro (decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare). E’ prevista la presenza di circa 200 fra carabinieri in servizio ed in congedo. Nella Valle del Chiampo, dal 2012 viene celebrata unitariamente dalla sezioni di Arzignano, Chiampo e Crespadoro dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dalle 3 rispettive stazioni comando dei Carabinieri.

La Vergine Maria è divenuta patrona dell'Arma dei Carabinieri dall'11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia. Il titolo di "Virgo Fidelis" era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'Arma "Fedele nei secoli". La ricorrenza è stata fissata il giorno 21 del mese di novembre, in cui cadono sia la Presentazione di Maria Vergine, sia l’anniversario della battaglia di Culqualber (1941) che valse ai Carabinieri l'onore delle armi e la seconda Medaglia d'oro al Valor Militare alla bandiera di guerra.

"Da sempre l’Arma dei Carabinieri è il più solido baluardo della Repubblica Italiana e per questo l’amministrazione comunale di Arzignano vuole festeggiare degnamente la sua Patrona” - dichiara l’assessore agli eventi Nicolò Sterle. “La cerimonia civile e religiosa prevista per domenica riunirà tutte le sezioni ANC della Valchiampo e tutti i carabinieri in servizio per dare un forte segnale di vicinanza verso l’Arma, che dal 1814 è al fianco dei cittadini italiani ogni giorno".

"Per noi è una ricorrenza importante perché è la nostra patrona e festeggiando lei, le affidiamo anche i nostri caduti, i Carabinieri morti mentre svolgevano il loro dovere" - aggiunge Mario Lino Carradore, presidente della sezione di Arzignano e di Montorso dell’ANC– “in questa occasione tutta la valle si stringerà attorno all’Arma per fare sentire il sostegno dei cittadini ai militari in servizio e in congedo”.

Programma della manifestazione:

9.30 - Ammassamento presso piazza Marconi

10.00 - Alzabandiera

10.15 - Sfilata lungo le vie del centro sino al Duomo

10.30 - Santa Messa al Duomo di Ognissanti

11.30 - Deposizione corona di allora presso il Monumento ai Caduti di piazzale Mattarello.

11.45 - Benedizione dei mezzi in piazza Libertà

12.00 - Concerto Banda di Gambellara in piazza Marconi

