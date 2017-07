"Festa Museo Estate 2017" a Montecchio Maggiore

Sabato 15 luglio dalle 9 alle 12.30 il Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato di Montecchio Maggiore ospiterà la "Festa Museo Estate 2017" con giochi e attività gratuiti per bambini dai 7 anni in su, ragazzi e genitori. Le attività saranno a cura di "Biosphaera" con la partecipazione delle Conservatrici e dell'Associazione Amici del Museo. Per informazioni: 0444.492565 - 346.3168610 - museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it - www.museozannato-agnochiampo.it. Ingresso libero.

