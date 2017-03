"Festa Guinness" con birra a fiumi al Tetley's Pub di Bassano del Grappa

In occasione della Festa di San Patrizio, venerdì 17 marzo dalle 18.30 alle 2 il "Tetley's Pub" di Bassano del Grappa in viale Diaz 10 festeggerà il santo patrono irlandese San Patrick con birra Guinness a fiumi a prezzi speciali. La birreria bassanese in stile britannico, certificata da tripadvisor, è anche ristorante con servizio cucina di bruschette, panini, piadine, toast, club sandwich e snack vari. Oltre alla birre (bionde, bianche, rosse/ambrate, scure) il locale propone un'ampia scelta dagli aperitvi alle grappe fino ai whisky. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0424.220900.

