Vicenza in Campo Marzio: Festa Greca

La Festa Greca nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo. E poi artisti di strada e balli fokloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food "made in Grecia" , di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze greche: gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali greche , in una vera e propria "food e drink experience".

Dal 16 al 20 luglio - Festa Greca in Campo Marzo

Nell'ambito delle iniziative per la rivitalizzazione di Campo Marzo, nell'esedra sul lato di viale Roma ed il primo tratto di viale Dalmazia cisarà una mostra mercato con somministrazione di alimenti e bevande per far rivivere i colori, i suoni e i profumi di un mercato artigianale ricco di cultura e storia greca, con prodotti tipici del territorio ellenico. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici eno-gastronomici che valorizzano il cibo greco: si potranno gustare prelibatezze come la pita, il souvlaky, la Moussakà, lo yogurt greco, accompagnati dalle migliori birre artigianali greche.



Festa Greca - Vicenza/ Campo Marzo

Organizzato da Pita Gyros Ristorante Greco

dal 16 luglio 2020 alle ore 12:00 al 20/7 alle ore 23:45

"Un’esperienza decennale, dedicata al mondo della ristorazione e dello street food. Il nostro obbiettivo è far conoscere e acquistare al grande pubblico ile tradizioni greche, “raccontando” in ogni evento la storia e la cultura del paese, mettendo in contatto diretto i produttori ed un pubblico allargato ed eterogeneo. La nostra filosofia si basa sulla valorizzazione dei prodotti greci , la nostre priorità si identificano nella tipicità del prodotto, qualità e sostenibilità." Gli organizzatori.