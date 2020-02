Festa Greca a Marostica

Marostica ospiterà dal 20 al 23 febbraio 2020 una Festa Greca con mercatino, area street food, balli folkloristici in Piazza Castello dalle 12 a mezzanotte.

Un evento nato per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo. E poi, spettacoli con artisti di strada e balli fokloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food "made in Grecia" , di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze greche: gyros pita, souvlaky, bifteky, moussaka, tiropitakia, baklava e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali greche, in una vera e propria "food e drink experience". L'inizativa vuole far conoscere al grande pubblico ie tradizioni della cucina greca, “raccontando” in ogni evento la storia e la cultura del paese, mettendo in contatto diretto con i produttori.

La Grecia è un paese dalla storia millenaria che durante i secoli ha sviluppato un’infinità di piatti tradizionali davvero gustosi e inimitabili.

BAKLAVA

Si tratta di uno dei dolci greci più celebri. Sono una sorta di pasticcini di pasta fillo dove si alternano strati di miele e di frutta secca, come pistacchi o noci.

KADAIFI

Ecco un altro famoso dolce greco. Piccoli fagottini di sottili fili di pasta fillo ripieni di delizioso miele e noci.

TZATZIKI

Forse la salsa greca più famosa. È composta da yogurt greco, piccoli pezzettini di cetriolo, aglio, olio d’oliva e qualche erbetta aromatica. Davvero irresistibile!

HORIATIKI

Questo è il vero nome dell’insalata greca: cetrioli, olive, feta, cipolle e pomodori. Niente di più.

MOUSSAKA

La versione greca della nostra lasagna. Qui, al posto della pasta, troviamo però strati di patate e melanzane: una vera delizia!

SOUVLAKI

Chi non conosce i souvlaki, semplici spiedini di carne arrostiti sul fuoco. Uno tira l’altro!

PITA

Se la moussakà è la lasagna greca, la pita è la piadina in versione ellenica. Più piccola rispetto alla nostra, la pita si può arricchire veramente con gli ingredienti più disparati, sia dolci che salati.

KOLOKYTHOKEFTEDES

Piatto meno conosciuto, ma davvero buonissimo! Si tratta ti piccole polpette fritte di zucchine e feta, perfette da accompagnare alla salsa tzatziki.

SAGANAKI

Semplicità e perfezione possono tranquillamente riassumere questa ricetta tipica greca. Non è altro che feta, o un altro formaggio greco, fritto fino a formare una sottile crosticina.

YEMISTA

Chi ama la cucina italiana non può non amare questo piatto. Si tratta di pomodori o peperoni ripieni di riso basmati e, a scelta, carne macinata. Ti è già venuta fame, vero?