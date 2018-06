Festa Europea della Musica a Schio: i Ribelli in concerto

Ci saranno anche i "Ribelli" a Schio, per la Festa Europea della Musica. Si esibiranno il 23 giugno alle 21.15 in Piazza Falcone e Borsellino in un concerto gratuito.

I Ribelli nascono nel 1959 accompagnando Adriano Celentano durante gli spettacoli in tutta Italia, a partire dal 1962, anno di nascita del "Clan" Celentano, anche in sala di incisione. E' stato il primo gruppo italiano di Rock&Roll. Durante il servizio militare di Adriano si uniscono al rocker inglese Colin Hicks per una lunga tournee italiana.

La band è composta da Gianni Dall'aglio alla batteria, Natale Massara al sassofono,GiorgioBenacchio al basso, Gino Santercole alla chitarra. Dalla nascita del Clan i ribelli incidono fino al 1966 tutta la produzione della leggendaria etichetta. Nello stesso anno entra a far parte della formazione un grandissimo musicista Demetrio Sratos (voce ed hammond) oltre ad Angel Salvador (basso elettrico).

Nel '67 lasciano il Clan e vengono ingaggiati dalla Dischi Ricordi. Nello stesso anno registrano il loro maggiore successo “Pugni chiusi” scritta da Gianni Dall’aglio per la voce di Demetrio. Ne seguono altri come “Chi mi aiutera“, "Nel sole nel vento nel sorriso nel pianto “ di Lucio Battisti, “ Obladi oblada” e tanti altri. Durante i primi anni sessanta per l'etichetta Clan portano al successo “La cavalcata” (strumentale) /“ Per una lira” scritta da Battisti e “ Chi sara' la ragazza del clan” raggiungendo le vette delle classifiche. I ribelli si sciolgono nel 1970 per ricomporsi negli anni '80.

Attualmente ne fanno parte Alberto Ferrarini chitarra, Maurizio Bellini tastiera/ voce, Pietro Benucci batteria, Marco Gennari basso elettrico oltre a Gianni Dall’aglio batterista e leader della storica band. A Schio il concerto "I ribelli cantano Adriano" avrà come ospite Nicola Castellana che canterà molte canzoni del grande artista con il quale Gianni Dall’aglio ancora oggi collabora.

In caso di pioggia, il concerto avrà luogo al Teatro Astra di Schio