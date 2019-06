Festa di Sant’Antonio di Sasso ad Asiago: specialità dell'Altopiano

Fino al 16 giugno 2019 si svolgono gli eventi della Festa di Sant’Antonio di Sasso di Asiago.

La festa organizzata dalla Società Sportiva Sasso giunge quest'anno alla 48^ edizione.

Durante la manifestazione si potranno assaggiare le specialità della cucina locale, ascoltare della buona musica e fare quattro salti in pista.

Torna la tradizionale Festa di Sant'Antonio ad animare la caratteristica frazione Sasso di Asiago.

La sagra, sentita particolarmente dagli abitanti della frazione ma anche da tutto l'Altopiano di Asiago, avrà una durata di due weekend e si terrà, come da tradizione, nel mese di giugno nei seguenti giorni:

Per tutta la durata della festa, un ricco stand gastronomico sarà disponibile per deliziare i partecipanti, che potranno inoltre dissetarsi con birre e altre bevande rinfrescanti.

Musica, DJ e balli allieteranno le calde serate di giugno, in questa fantastica festa che, come ogni anno, rallegra e unisce in uno spirito di gioia e condivisione l'intero Altopiano.

Non potrà mancare anche il tradizionale torneo di calcio a 8 Interbar, che vedrà sfidarsi nei weekend di festa circa 8/10 squadre rigorosamente dell'Altopiano in una serie di partite all'insegna dell'amicizia e della sana competizione, col fine di unire tutti i paesi altopianesi per decretare la «regina» dell'Altopiano.

GIOVEDI' 13 GIUGNO - SANT' ANTONIO

h 12.00 -Tutti a pranzo con «l Toni» - Festeggiamo gli Antoni e le Antonie

h 15.00 - Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio - Santa Messa e Processione

h 19.00 - Apertura Stand gastronomico

h 21.30 - SassoLiscio - ballo con FILADELFIA

h 22.45 - FIOCCHI Dl LUCE di Sant'Antonio - spettacolo pirotecnico

VENERDI' 14 GIUGNO

h 18.00 - HappySpritzzzzz con FABIO DJ Afro e Reggae

h 19.00 - Stand gastronomico: bistecca di cavallo - Frittura mista - Panini Onti

h 20.00 - 5 Torneo InterBar con musica, birra, panini e patatine

h 22.00 - Grande Serata Giovani con RADIO STELLA FM - Baywatch Party con GRANDE NOVITA' SERATA COCKTAIL

SABATO 15 GIUGNO

h 14.00 - 17.00 Maneggio e giro a cavallo per bambini

h 15.00 - 5 Torneo InterBar con musica, birra, panini e patatine

h 19.00 - Apertura Stand gastrnomico

h 20.30-21.30 Pre serata con i BLONDE BROTHERS

h 21.30 - SassoLiscio - Festival della musica da ballo MARIANNA LANTERI



DOMENICA 16 GIUGNO

h 09.00 - 7° torneo S.Antonio Cup con piccoli amici & esordienti

h 12.00 - Apertura stand gastronomico

h 14.00 - 17.00 - Maneggio e giro a cavallo per bambini

h 19.00 - Apertura stand gastronomico

h 21.00 - SassoLiscio - Festival della musica con OMAR LAMBERTINI

h 23.00 - Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Sant'Antonio

STAND GASTRONOMICO CON PIATTI TIPICI:

spetzle verdi

polenta e baccalà

musso

trippa

grigliate miste

e molte altre specialità

BIRRE ARTIGIANALI ALLA SPINA:

due varietà di bionda

una varietà di rossa



LOTTERIA DEL SANTO

1 premio: Televisore Samsung 50" 4k

2 premio - Robot Moulinex

3 premio: Stampante multifunzione

4 premio: Smartbox viaggio per 2 persone

IN PIU'...

Palatenda riscaldato di 800 mq

Pista da ballo di 400 mq

Zona wi-fi per connessione web

Fonte: Asiago.it

Foto: FB