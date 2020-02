FESTA DI SAN VALENTINO: Agugliana festa con gli amici e gli innamorati, divertimento e compagnia. Dal 9 al 23 febbraio si terrà la tradizionale "Festa di San Valentino" ad Agugliana di Montebello Vicentino presso gli impianti sportivi con musica, spettacoli e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 18 alle 21 (domenica anche a pranzo dalle 12.30 alle 14). Specialità: "salame ai ferri" (piatto tipico della festa), bigoli al ragù di carne, all'anitra o con "oio e sardela", trippe alla parmigiana, salsicce e bistecche ai ferri con polenta e contorni (patatine fritte o "composte").

La Chiesa di Agugliana dedica al santo protettore degli innamorati uno dei due altari laterali, che fu eretto nel 1690 per volere del popolo, come è documentato dalla scritta in latino sovrastante il timpano.

La festa è organizzata dall'Associazione Giovani Agugliana, che vuole riscoprire i ricordi dei propri nonni e antenati, facendo vivere ad altri questi momenti di divertimento, allegria e compagnia. Il lunedì "del Sagrin" quando lo stand è aperto dal primo pomeriggio, prevede varie serate musicali con un ricco stand gastronomico all’interno di un ampio capannone riscaldato e pavimentato.

In paese, la ricorrenza del 14 febbraio è particolarmente attesa per la tradizionale festa.

I nonni raccontano come sfidavano freddo e neve per ritrovarsi, il lunedì detto ‘sagrin de San Valentin’, a mangiare una fetta di ‘salado ai ferri’ e bere un buon bicchiere di vino in compagnia con quanti salivano, a piedi, al colle.

Con i loro racconti, i nonni hanno trasmesso l’importanza di questo giorno, dedicato a far festa con gli amici e i propri cari. L’associazione vuole riscoprire i loro ricordi e far vivere ad altri questi momenti di divertimento, allegria e compagnia; a tale scopo organizza ogni anno la sagra che, oltre al lunedì ‘del sagrin’ quando lo stand è aperto dal primo pomeriggio, prevede varie serate musicali, con un ricco stand gastronomico all’interno di un ampio capannone riscaldato e pavimentato.

PROGRAMMA