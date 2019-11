Festa di San Martino a Velo D'Astico

Questo fine settimana si svolge a Velo d'Astico la Festa di San Martino.

Torna anche quest'anno l'Antica Sagra di San Martino: un viaggio nella nostra tradizione, con mostra mercato, musica, caldarroste e divertimento.



PROGRAMMA:

SABATO 9

ore 18.00/19.30 - Apertivo con DJ SET

ore 22.00 - Musica dal vivo con la Migliore Cover Band Italiana

DOMENICA 10

ore 10.00 - Bancarelle in Piazza - Mostra Mercato

(con esposizione e vendita) di prodotti artigianali, hobbistica, handmade...tante curiosità da scoprire!

ore 11.00 - Santa Messa

ore 12.00

Benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli in Piazza San Martino

...la festa continua in Piazza iv novembre...

ore 12.30 - I Piati de ‘na volta: minestron, coessìn con crauti e polenta, arrosticini

ore 14.00 circa - Grande Maronada: Caldarroste e vin brulè per tutti! cioccolata calda per i più piccini!!

ore 15.30 - Spettacolo con gli Sbandieratori della Regina

ore 18.00 - tradizionale Gara degli Spaeladori

