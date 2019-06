Festa Di S. Antonio e della Porchetta Zuglianese

A Zugliano ogni anno si organizza una festa che ricorda una preziosa donazione avvenuta nel 1656: un Frammento osseo del Santo di Padova da parte del Vescovo Giorgio Corner. Ancora oggi è conservata nella Basilica della Madonna della Salute racchiusa in un bossolo d’argento. L'ultima apertura dell'arca è avvenuta nel 2000 e da allora ogni due anni vi è una rievocazione storica teatrale dal titolo "L'arrivo della reliquia 1656" e la Festa della Porchetta Zuglianese.

Durante la manifestazione funzionerà un ricchissimo stand gastronomico con la famosa porchetta zuglianese e altre prelibatezze; più uno dedicato ai vini DOC e alla birra.

La porchetta di Zugliano viene tradizionalmente servita calda con il sugo raccolto dalla cottura ed un contorno di fagioli e patate bollite. Un piccolo segreto sta nel condirla con aromi e spezie per darle ancora più sapore con una ricetta made in Zugliano.

Tantissime le attrattive di questo fine settimana:

- per i giovani F'ESTATON con concerti

- stand gastronomico, all'interno del quale sarà possibile degustare la famosa "porchetta zuglianese", i "porchettini zuglianesi" … dal 1950 la porchetta è la regina della piazza a Zugliano.

- angolo birre artigianali in collaborazione con il "BIRRONE".

Giovedì 13 giugno S. Antonio:

SERATA ANNI 80.

A partire dalle ore 18.30 aperitivo in piazza in collaborazione con Caffè Antica Pesa.

STUDIO ELLE ED ESTETICA KETTY a disposizione per acconciature e trucco in stile anni 80.

DJ SET con I JUKEBOX.

ORE 21 AREA 80 LIVE.

DRESS CODE CONSIGLIATO :-)

ORE 23.30 FUOCHI D'ARTIFICIO



S.ANTONIO SIGNIFICA, MUSICA LIVE, DEGUSTAZIONE DELLA PORCHETTA E DELLA BIRRA ARTIGIANALE.

S.ANTONIO SIGNIFICA DEVOZIONE E TRADIZIONE RADICATE NELLA COMUNITA'.