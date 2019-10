Festa di Halloween con danze tradizionali al Balfolk

Per chi cerca una serata dove ballare in coppia, magari danze tradizionali, il Balfolk è la soluzione.

Per il 31 ottobre ci sarà la festa di Halloween del Balfolk Vicenza, per l'occasione, si alterneranno danze provenienti dal repertorio Balfolk, musica live e si finirà in bellezza con un trash DJ set.

Siamo un gruppo di ragazze e ragazzi che ballano le danze popolari. Esse hanno una lunga storia secolare di tradizione e di accoglienza. Il clima di gioia e di condivisione di questa cultura è quello che noi vogliamo portare avanti.

Danzare significa esprimere e condividere senza parole il nostro corpo e le nostre emozioni, vuol dire ascoltare e comprendere chi ci sta accanto, senza dover chiedere nulla. E soprattutto, è divertente!

Ma perché “Balfolk”?

Il nome è francese, come molti balli che pratichiamo. Il mondo del Balfolk però è molto più vario: ci sono danze iberiche, irlandesi, inglesi, greche e italiane. Per non restare solo in Europa, aggiungiamo anche il Québec e il vastissimo mondo delle danze mediorientali.

Ci sono anche danze di coppia?

Certo, si tratta dei balli sempre a tradizione popolare che già sicuramente conosci: la Polka, lo Scottish, il Valzer, la Mazurka, e tante altre. Sono danze intuitive, con passi semplici e spazio per la propria sensibilità.

Sì, però io sono negato.

Vieni lo stesso! Ci siamo passati tutti. Non siamo un gruppo folkloristico che deve esibirsi in spettacoli. I balli folk sono facili da imparare e sono aperti a tutti, senza distinzioni di bravura. Vogliamo divertirci assieme, condividere le nostre esperienze e imparare migliorando.

Halloween ~ Balfolk Vicenza

Giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 21:30 alle 05:30

Balfolk Vicenza

Via Alessandro Rossi 198, Vicenza