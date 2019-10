Festa di Halloween alla Casa dei Gelsi: la cena cantata 

La cena cantata alla Casa dei Gelsi

Dalle ore 20.00 vi aspetta l'immancabile cena cantata insieme a quei mostri di Gianluca Indovino e Andrea Marchiorello, che vi faranno cantare, ballare e urlare.

Asbronzatissimi

Un ciclone musicale che spazierà tantissimi generi musicali, dai pezzoni che tanto ci facevano cantare qualche anno fa, fino alle hit dei giorni nostri mixati con tanta ignoranza.

La Casa dei Gelsi è un rinomato ed elegante locale situato a Cusinati di Rosà in provincia di Vicenza (Veneto), a pochi passi da Bassano del Grappa. Comunque vogliate definirla, casale, rustico o villa, la Casa dei Gelsi è un ambiente prestigioso, curato nei minimi dettagli, e dagli interni eleganti e raffinati. Completano la location il giardino estivo con il grande gazebo e la splendida piscina.

Il ristorante della Casa dei Gelsi propone un menù alla carta che viene rinnovato di mese in mese, proponendo prelibati piatti a base di carne e pesce. Le nostre parole chiave sono semplicità, eleganza e gusto. Per questo la nostra cucina privilegia i prodotti locali e di stagione, con la sapiente preparazione di antipasti, primi, secondi e dolci che soddisfano la vista oltre che il palato. Da abbinare ai piatti una vasta scelta di rinomati vini di tutte le regioni d’Italia e non solo, disponibili nella cantina curata dalla sommelier del ristorante.

Il ristorante della Casa dei Gelsi, grazie anche all’ambientazione suggestiva, alle eleganti sale interne, al giardino estivo ed alla piscina, è l’ambiente ideale per tutti i tipi di cerimonia come matrimoni, cresime, comunioni, feste di laurea, battesimi, cene o riunioni aziendali. Il Ristorante è aperto il giovedì, il venerdì e il sabato sera ed alla domenica anche a pranzo. Dal lunedì al mercoledì, aperto solo per aperture straordinarie per eventi/cene su prenotazione.

Giovedì 31 ottobre 2019 dalle ore 20:00 alle 03:00

