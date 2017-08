"Festa di Fine Estate 2017": musica, spettacoli e moda in piazza a Sandrigo

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 25 e sabato 26 agosto dalle 19 alle 2 è in programma a Sandrigo la "Festa di Fine Estate 2017" in piazza Santi Filippo e Giacomo per "Sandrigo in Piazza" con aperitivi musicali, spettacoli, una sfilata di moda e degustazioni nello stand enogastronomico. Ingresso libero. Vedi anche "Sandrigo in Piazza 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand enogastronomico - Menù: tagliata con patate, vitello tonnato, roast beef con patate, polenta e formaggio, piatto vegano

ore 21: Premiazione 5° Concorso "Il Bel Paese" - Saranno premati i migliori orti, balconi e giardini (in caso di maltempo la premiazione avrà luogo presso Cinema Teatro Arena)

ore 21.30: Defilè di moda con la partecipazione di Atelier studio modellistico Miglioranza Barbara, Anna Viero, Bruna Bigarella, Lingerie Marzia, MixAppeal, Sanitaria Centrale Ortopedia Sandrigo, Usira Mode Sandrigo-VI, Valentina Lingerie Sandrigo, Gruppo Phoenix e le acconciature di Lo stile di Laura, Mognon parrucchieri, New Charme, Parrucchieri Cinzia Daniele Valentina, Feeling parrucchieri - estetica, Salone Lina, Salone Rosanna

Sabato 26 agosto

ore 19: Apertura stand enogastronomico - Menù: tagliata con patate, vitello tonnato, roast beef con patate, polenta e formaggio, piatto vegano

ore 20: Pre-Serata con il dj set "Awol B2B The Bert" and Live Show, dalla deep house all'edm per iniziare la serata con la giusta carica

ore 21.30: "90 WONDERLAND" - Party di musica anni 90

