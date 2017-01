Festa di Carnevale dei bambini con i gruppi ACR a San Tomio di Malo

Giovedì 23 febbraio alle 15 è in programma la Festa di Carnevale dei bambini con i gruppi dell'A.C.R. (Associazione Cattolica Ragazzi) a San Tomio di Malo in piazza Bassetto con giochi, animazioni e balli in maschera. Ci saranno frittelle e galani per tutti i partecipanti. Il centro abitato di San Tomio sorge in una posizione incantevole proprio alle falde di verdeggianti colline: Monte Oresco, Sisilla, e Monte Palazzo, che fanno da cornice al paese. Domenica 26 e martedì 28 febbraio si terrà il celebre Carnevale di Malo. Per informazioni: Pro Loco Santomio: info@prosantomio.it - 0445.606114 - Presidente 333.5986058.

