Quello di domani, 15 settembre, sarà un sabato pomeriggio all’insegna dello sport a Caldogno.

A partire dalle 16, infatti, nei piazzali presso gli impianti di via Torino si terrà la prima edizione della Festa dello Sport, organizzata dell’assessorato allo Sport e dalla Commissione Sport e Cultura. Le associazioni sportive calidonensi avranno l’opportunità di presentare alle famiglie, e in particolare i ragazzi, i propri progetti e le attività in programma per la stagione sportiva appena ripartita.

La festa proseguirà alle 18.30 nel Centro Comunitario con la consegna dei premi Lo Sport Vince Sempre, iniziativa dell’amministrazione giunta alla sua seconda edizione. Il riconoscimento sarà destinato ad atleti, squadre, allenatori, dirigenti e collaboratori delle associazioni sportive calidonensi che abbiano conseguito, nell’anno 2017, significativi risultati agonistici e sportivi o che si siano distinti per l’impegno profuso nella gestione dell’associazione di appartenenza o nella promozione della pratica sportiva in generale. Saranno premiati anche gli atleti residenti a Caldogno che praticano discipline sportive diverse da quelle proposte nel territorio calidonense e che abbiano ottenuto risultati significativi nell’anno 2017. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero, con l’obiettivo di far avvicinare il maggior numero possibile di calidonensi ai valori positivi dello sport.