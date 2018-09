Festa dello Sport: tutto il programma

Si apre sabato 15 settembre, il weekend valdagnese all'insegna dello sport. Due gli appuntamenti da segnare sul calendario: la 2^ edizione di BoulderAgno, raduno di street boulder, in programma domani, e la nuova edizione della Festa dello Sport, domenica.

Si parte con l'arrampicata urbana, anteprima alla festa dello sport, che domani mattina dà appuntamento a tutti gli appassionati di street boulder in Piazza del Mercato. All'ombra del campanile di San Clemente, infatti, saranno aperte dalle 11.00 le iscrizioni alla manifestazione, curata dal Gruppo Rocciatori Valdagnesi "I Sogati" della sezione locale del CAI. Con l'iscrizione i partecipanti riceveranno anche il pacco gara e i blocchi arrampicabili. Si andrà avanti fino alle 19.30, quando è prevista la chiusura delle attività e l'estrazione, alle 20.00, della lotteria dedicata.

In caso di maltempo l'evento si svolgerà in versione ridotta.

Domenica, invece, torna la Festa dello Sport nelle piazze del centro storico. Sarà la grande vetrina delle associazioni sportive locali, a poche settimane dall'inizio delle stagioni regolari. Il programma si articolerà dalle 10.00 alle 19.00.

In apertura di manifestazione, alle 10.00 ci sarà il saluto del Sindaco, Giancarlo Acerbi, seguito dall'esibizione dell'Orchestra Giovanile Tutto d'un Fiato dell'Associazione Progetto Musica. Campi di gioco e prove gratuite sono previsti per l'intero arco della giornata, insieme agli stand informativi delle società dove sarà possibile raccogliere informazioni utili in merito alle attività praticate, inizio egli allenamenti, classi di età a cui si rivolgono le diverse proposte, contatti e quant'altro ci sarà da sapere.