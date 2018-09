Festa dello Sport, BoulderAgno II° Edizione: arrampicate in città

Seconda Edizione del raduno street boulder "BOULDERAGNO"

SABATO 15 SETTEMBRE 2018

➞ LOCATION:

Valdagno, iscrizioni presso Piazza del Campanile (Piazza del Mercato per precisione)

---------------------------------------------------------------------

Tantissime novità quest'anno a partire dai blocchi, alle magliette nuove e tanto altro che vi diremo con calma...

Non vi sveleremo ancora tutto eh, voi però continuate a seguire la nostra pagina Facebook e l'evento.

⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️



PROGRAMMA

Ore 11.00 Iscrizione ed inizio manifestazione.

Consegna PACCO GARA che comprende:

- 1 Buono per panino e bibita/birra da consumarsi presso il

BAR TASCA

- Maglietta dell'evento

- Gadget vari

- Bottiglietta d'acqua

- Cartina della città con i blocchi segnati



Ore 19.30 Chiusura Manifestazione

Ore 20.00 Estrazione lotteria in Piazza del Campanile con RICCHI PREMI offerti dai nostri sponsor



(In caso di pioggia la manifestazione verrà svolta in maniera ridotta sui blocchi che consentono l'arrampicata)