Festa delle fragole e artigianato a Cornedo

3^ FESTA DELLE FRAGOLE E DELL'ARTIGIANATO

Edizione 2019 ricchissima di eventi di ogni genere a scopo benefico, il tutto immerso tra il verde del meraviglio parco monumentale Pretto, in piazza a Cornedo.

Due giorni di festa dedicati a questo squisito frutto, troverete gelati, marmellate, dolci e tanto altro oltre alle creazioni artigianali delle donne CreAttive tutte in tema fragola. Musica e balli di gruppo, danza del ventre e latino americano, liscio.

Per sabato sono previsti "Proposte Educative". Dalle ore 9 alle 11 si terrà "Rosso Fragola", una lezione di educazione alimentare, mentre dalle ore 17 alle 19 si terrà "Il mio micro-orto", lezione di educazione ambientale. A seguire l'apertitivo musicale con gli "Spettinati".

La domenica è dedicata ai bambini con spettacoli di magia, laboratori educativi e truccabimbi.

Apertura degli stand dalle ore 9. Dalle 18.30 alle 19.30 l'aperitivo con tango a seguire, lo spettacolo finale di milonga. Per tutta la durata della manifestazione ci sarà l'esposizione di prodotti a base di fragole e artigianato locale, stand con panini, cocktail, birre e gelati.

Sabato 8 e domenica 9 giugno alla festa delle fragole saranno presenti gli ospiti e il personale della Casa di Riposo Tassoni di Cornedo.Verranno proposti i giochi olimpici utilizzati per le “Olimpiadi degli anziani”, potrete vedere il video “con i tuoi occhi “per capire come si svolge la giornata di un ospite della Casa di Riposo inoltre verranno date notizie sul corso di yoga gratuito rivolto a persone over 65.

Due giorni di musica,spettacoli, buon cibo, artigianato delle donne Creattive & solidarietà a favore della Fondazione Domani per voi.

Nel bellissimo Parco Pretto ad attendervi musica,balli, spettacoli,set fotografico, mostra d’auto e moto d’epoca, buon cibo, birra.