Festa della Zucca al Garden Filippi

Con l’arrivo dell’Autunno, al Garden Filippi torna il consueto appuntamento con la Festa della Zucca.



Come ogni anno sarà possibile acquistare zucche e personalizzarle con gli intagli, in vista della festa di Halloween.



Nel pomeriggio, a partire dalle 15.00, tutti i bambini potranno farsi truccare dalle nostre animatrici, o semplicemente giocare e divertirsi nell'area giochi che allestiremo per l'occasione.



Inoltre, offriremo a tutti i partecipanti un buffet con porchetta e deliziosi crostini di zucca al forno!



Durante tutto il week-end, tutti i prodotti in vendita nel nostro negozio di frutta e verdura saranno in promozione fino al 30% di sconto.





Festa della Zucca 2019

domenica dalle ore 09:00 alle 19:00

Garden Filippi

Via Lago Maggiore 128, 36100 Vicenza

www.gardenfilippi.it

tel. 0444 920432