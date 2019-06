Festa della Trota a Molino di Altissimo con specialità pasticcio di pesce

La 14^ edizione della Festa della Trota a Molino di Altissimo (VI) questo fine settimana, fino al 9 giugno 2019.

La sagra si svolge a Molino presso il Campo sportivo in Via Garavoglia.

Menù a base di trota con:

- Crostino di trota

- Pasta con sugo di trota salmonata affumicata

- Pasticcio con la trota

- Avannotti (frittura di trote novelle)

- Filetti di trota

- Trota ai ferri

PROGRAMMA del week end

08/06 ➡️ dalle 19.00 apertura stand gastronomico e alle 21.00 Serata Afro

09/06 ➡️ dalle 7.00 alle 8.30 partenza per Il 6^ Trota Tour dalle 12.30 e dalle 19.00 apertura stand gastronomico in giornata intrattenimento con Sara truccabimbi. Ore 20.30 estrazione Lotteria

La trota di Altissimo De.Co.

L'alta valle del Chiampo ha una solida tradizione nel settore della troticoltura, grazie ad acque di qualità ineccepibile e ad allevatori di provata competenza. Le specie oggetto d'allevamento sono la trota fario (Salmo Trutta), del ceppo locale, e la trota iridea (Oncorhyncus Mykiss). Nello specifico l'attività si svolge entro impianti alimentati da acque captate dal fiume Chiampo e dai suoi affluenti nel territorio di Altissimo.

Il disciplinare di produzione dettaglia innanzitutto le caratteristiche delle peschiere che per dimensioni e collocazione devono rispondere ai criteri della più razionale acquacoltura. In particolare il numero di esemplari per vasca dev'essere contenuto per garantirne il corretto sviluppo corporeo. Per l'alimentazione sono previsti mangimi naturali, esenti da organismi geneticamente modificati (OGM): per gli avannotti, di produzione locale, è prevista una dieta ricca di proteine e grassi greggi; per gli adulti, una razione prevalentemente a base di farina di pesce e farina di cereali (tra cui preponderante deve essere il frumento).Il tasso di crescita del pesce dev'essere contenuto: il peso dell'esemplare non deve superare i 250 grammi nel primo anno di vita e non eccedere i 750 grammi di crescita successivamente.