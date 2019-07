Sagra della Trebbiatura Rosà

Edizione 2019

La prima settimana di luglio si svolge una festa in onore del grano e della trebbiatura, per ricordare un’antica tradizione contadina e modi di vivere di un tempo. I vari passaggi della raccolta del grano vengono rievocati con macchinari e attrezzi d’epoca. Durante i giorni della manifestazione saranno presenti stand di antichi mestieri e di prodotti tipici, esposizioni di animali da cortile e da lavoro, di auto, attrezzi d’epoca e costumi; le serate saranno allietate da gruppi musicali e da assaggi di piatti tipici.

XVIII Festa della Trebbiatura a Rosà presso il Parco di Villa Dolfin in via Giardini 14 con spettacoli, musica dal vivo con orchestre, esibizioni di ballo, sfilata macchine agrigole, trebbiatura in notturna e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19.

Previste 2 trebbiature in notturna. In tutte le serate ci saranno dimostrazioni di preparazione del pane con "Dalla Terra alla Tavola". Gli spettacoli musicali e le degustazioni culinarie sono garantiti anche in caso di maltempo. Ingresso libero per le serate danzanti con le orchestre.

Nella locandina tutto il programma

