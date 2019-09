Festa Della Transumanza 2019 - Bressanvido

Marcesina - Bressanvido. 600 vacche, 100 uomini, 90 chilometri, 3 giorni. La transumanza bovina più lunga d'Italia e la più grande Festa della Transumanza.

A Bressanvido in provincia di Vicenza si svolge nei giorni dal 27 Settembre al 08 Ottobre 2019 la ventinesima edizione della Festa della Transumanza. A far da cornice all’arrivo della mandria dei Pagiusco a Bressanvido (domenica 27 settembre), ci saranno molti eventi collaterali: rappresentazioni teatrali, concerti, ballo liscio, serate di degustazione, sottoscrizione a premi.

Durante i festeggiamenti funzionerà il ricco stand gastronomico dove sarà possibile degustare varie specialità: galletto allo spiedo, stinco di maiale, tosella e molto altro!

.

La Festa della Transumanza nasce nel 1999 da un’intuizione della Pro Loco di Bressanvido: negli anni c'è stata una sempre più massiccia presenza di persone lungo le strade che accoglievano con entusiasmo l’arrivo della mandria dei Fratelli Pagiusco in rientro dall’alpeggio. Si voleva realizzare una manifestazione per rievocare ed onorare questa antica tradizione e promuovere le tipicità del territorio.

Si partì installando un capannone all’interno della corte della fattoria Pagiusco dove si organizzavano spettacoli ed era presente lo stand gastronomico. L’importanza della manifestazione è cresciuta di anno in anno e questo ha portato ad ampliare gli spazi e le attrattive: negli anni successivi sono stati montati 3 grandi capannoni a fianco della fattoria che ospitano rispettivamente lo stand gastronomico, il palatenda per gli spettacoli principali e le conferenze e la mostra artigianale, mentre all’interno della corte si è cercato di creare uno spazio più rustico ed appartato dove ascoltare musica sorseggiando un buon bicchiere di vino o una birra artigianale.

PROGRAMMA

Venerdì 27 settembre 2019 si terrà il tradizionale passaggio della transumanza delle mucche ad Asiago. Ogni anno, la transumanza accompagna oltre 450 mucche, guidate da un centinaio di persone anche a cavallo, lungo il viaggio di rientro dagli alpeggi di montagna.

Verso le ore 15.00, la mandria farà una breve sosta presso località Sisemol, a Gallio, per poi partire verso le ore 16.30 verso il centro di Asiago, con passaggio verso le 18.00 nella piazza principale del centro storico, Piazza II Risorgimento, e proseguimento poi per il viale Stazione; qui è prevista una breve sosta, di fronte alla sede della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, per la consegna della ciocca, la campana simbolo della transumanza. E' una delle feste più sentite dell'Altopiano.

Sabato 28 settembre Ore 7.00 Partenza dalla montagna per Bressanvido, arrivo previsto per le 16.30 di domenica 29 settembre con Festa della Transumanza

Domenica 29 settembre a Bressanvido dalle ore 10.00 calle ore 19.00 si troveranno mercatino con prodotti tipici gastronomici del nostro territorio, oggetti rigorosamente fatti a mano con originalità, Inoltre un ricco programma di spettacoli, balli e intrattenimenti. Giochi per i bambini.

Alle ore 17.00 è previsto l’arrivo con sfilata delle mucche, dei cavalli, dei cani, dei malgari in centro a Bressanvido.

Domenica 6 ottobre dalle ore 16.00, presso le Latterie Vicentine, si terrà il taglio della forma gigante di Formaggio della Transumanza con un assaggio offerto a tutti i partecipanti. Durante il pomeriggio i bambini avranno inoltre la possibilità di divertisti con i laboratori didattici e i gonfiabili.

PROGRAMMA 2019 PRESSO LATTERIE VICENTINE

in via San Benedetto, 19 – Bressanvido



VENERDÌ 27 SETTEMBRE

ore 20.30 TEATRO IN VILLA MEZZALIRA: “ARCAbaret Sketch comici, musica, intrattenimento

ore 21.30 GRUPPO GIOVANI – TRANSUM-AUZA: apertura con Dj Auza e Basty Velar



SABATO 28 SETTEMBRE

ore 21.00 BALLO LISCIO con l’orchestra “MARIANNA LANTERI”

ore 21.30 GRUPPO GIOVANI – IPOTESI ROCK BLUES: Rock/Blues



DOMENICA 29 SETTEMBRE

Durante la giornata GRANDI SPETTACOLI e INTRATTENIMENTI VARI

ore 10.00-19.00 MERCATINO con prodotti tipici lungo via San Benedetto

ore 17.00 circa arrivo della Mandria in Via San Benedetto

ore 18.30 saluto delle autorità

ore 18.30 GRUPPO GIOVANI – HAVE A NICE DAY ROCK BAND: Tributo Bon Jovi

ore 21.00 BALLO LISCIO con MARCO E IL CLAN

ore 21.30 GRUPPO GIOVANI – ::SHEFOUND:: Rock/Indi rock



LUNEDÌ 30 SETTEMBRE

ore 21.00 BALLO LISCIO con l’orchestra FRANCO BAGUTTI



MARTEDÌ 01 OTTOBRE

ore 20.00 7° GRAN GALÀ DELLA TRANSUMANZA serata con cena su prenotazione



VENERDÌ 04 OTTOBRE

ore 21.30 GRUPPO GIOVANI – NOT GUNS Rock/Blues

ore 22.00 MUSICA con DJ LUCIANO GAGGIA



SABATO 05 OTTOBRE

ore 21.00 BALLO LISCIO con OMAR LAMBERTINI

ore 21.30 GRUPPO GIOVANI – CHIAREL&FRIENDS: Revival Big Band



DOMENICA 06 OTTOBRE

ore 10.00-19.00 LATTERIE VICENTINE IN FESTA: visita guidata allo stabilimento.

Durante la giornata: laboratori didattici, mercatino, gonfiabili, e giochi per bambini

MERCATINO con prodotti tipici lungo via San Benedetto

ore 16.00 TAGLIO DELLA FORMA GIGANTE DELLA TRANSUMANZA con assaggi

ore 18.00 GRUPPO GIOVANI – B-HIT PARTY: aperitivo con Dj

ore 21.00 BALLO LISCIO con l’orchestra SORRISO

ore 21.30 GRUPPO GIOVANI – ::SHEFOUND:: Rock/Indi rock



LUNEDÌ 07 OTTOBRE

ore 20.30 GRUPPO GIOVANI – DEGUSTIAMOCI serata degustazione

ore 21.00 BALLO LISCIO con OMAR CODAZZI



MARTEDÌ 08 OTTOBRE

ore 20.00 GRUPPO GIOVANI – L’OMBRA VIAGGIANTE: esperienze di mobilità all’estero tra necessità ed opportunità.

Durante l’evento verranno proposti prodotti tipici proveniente dai paesi dei testimoni della sarata.

ore 21.00 GRAN FINALE BALLO LISCIO con DANIELE CORDANI

ore 21.30 GRUPPO GIOVANI – ONESHOT: Rock

ore 23.30 ESTRAZIONE RICCA SOTTOSCRIZIONE A PREMI

1°premio “Automobile” – 2° premio “Buono GATTO CALZATURE” e altri numerosi premi!!

Parte del ricavato sarà devoluto alla “CIttà della Speranza”



TUTTO AL COPERTO CON 1500 POSTI A SEDERE

Specialità galletto allo spiedo, stinco di maiale, tosella e molto altro!



STAND GASTONOMINI APERTI DALLE ORE 19.00 – DOMENICA 29/09 e 06/10 APERTI DALLE ORE 12.00

AMPIO PARCHEGGIO

L’ingresso a tutte le serate di ballo liscio sarà possibile con l’acquisto di 2 o 3 biglietti della lotteria.

TUTTE LE SERE GIOVANI CON ENOTECA CON VINI PREGIATI, BIRRE ARTIGIANALI E MUSICA

PROLOCO BRESSANVIDO

Via Roma 1,

36050 BRESSANVIDO (VI)

TEL. 0444 460005

Gallery