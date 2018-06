Festa della tagliata a Sarmego

Il programma



VENERDI’ 29 GIUGNO

ore 19.00 apertura stand gastronomico con specialità TAGLIATA DI SORANA

ore 19.00 apertura pesca di beneficenza

ore 21.00 AREA GIOVANI serata anni ’90 con MARZA DJ

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra LARA AGOSTINI

Nel chiostro allestito dal MOTOGROUP verranno proposti vari tipi di BIRRE



SABATO 30 GIUGNO

ore 18.30 apertura stand gastronomico con specialità TAGLIATA DI SORANA

ore 19.00 apertura mostre e pesca di beneficenza

ore 21.00 AREA GIOVANI con SAMEWAYS e a seguire XANDER

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra SORRISO

Nel chiostro allestito dal MOTOGROUP verranno proposti vari tipi di BIRRE



DOMENICA 1 LUGLIO

ore 10.00 S. Messa Solenne in onore del Santo Patrono San Michele Arcangelo,

animata dal Coro polifonico “Città di Piazzola sul Brenta”

(direttore: Paolo Piana - organista: Linda Piana) che per l’occasione eseguirà

per la prima volta la messa solenne di Igor Stravinskij.

ore 18.30 apertura stand gastronomico con specialità TAGLIATA DI SORANA

ore 19.00 apertura mostre e pesca di beneficenza

ore 21.00 AREA GIOVANI con SBUCCIAMI ( Dj Joy Matt – Giuliano Voice )

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra ILENIA GAI

Nel chiostro allestito dal MOTOGROUP verranno proposti vari tipi di BIRRE



LUNEDI’ 2 LUGLIO

ore 19.00 apertura stand gastronomico con specialità TAGLIATA DI SORANA

ore 19.00 apertura mostre e pesca di beneficenza

ore 21.00 AREA GIOVANI con FREEDOM

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra RODIGINI

(stasera l’orchestra festeggia il compleanno della cantante Monica)

Nel chiostro allestito dal MOTOGROUP verranno proposti vari tipi di BIRRE



MARTEDI’ 3 LUGLIO

ore 19.00 apertura stand gastronomico con specialità TAGLIATA DI SORANA

ore 19.00 apertura mostre e pesca di beneficenza

ore 21.00 AREA GIOVANI con SHAKE TASTE

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra RENZO BIONDI

Nel chiostro allestito dal MOTOGROUP verranno proposti vari tipi di BIRRE



MERCOLEDI’ 4 LUGLIO

ore 19.00 apertura stand gastronomico con specialità TAGLIATA DI SORANA

ore 19.00 apertura mostre e pesca di beneficenza

ore 21.00 AREA GIOVANI con MAX REBA

ore 21.00 AREA LISCIO con l’orchestra MARCO E I NIAGARA

ore 23.30 meraviglioso Spettacolo di Fuochi d’Artificio

Nel chiostro allestito dal MOTOGROUP verranno proposti vari tipi di BIRRE

Gallery