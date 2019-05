Festa della Repubblica, domenica 2 giugno a Campo Marzo

Chiusura di viale Roma dalle 6 alle 19

Si terrà a Campo Marzo, quest'anno, la Festa della Repubblica il cui programma è stato presentato questa mattina nella sede della prefettura dal prefetto e dal sindaco del Comune di Vicenza.

La celebrazione del 73° anniversario della Fondazione della Repubblica, domenica 2 giugno, prevede l'ammassamento del corteo alle 10 in piazza Castello. Seguirà alle 10.15 lo sfilamento verso viale Roma.

Alle 10.30, dopo l'afflusso in tribuna delle autorità e degli invitati, ci sarà lo schieramento del reparto di formazione cui seguiranno gli onori alla massima autorità, l'alzabandiera, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica da parte del prefetto. Poi i saluti istituzionali e gli onori finali.

Alle 11.30 consegna delle onorificenze dell'ordine "al merito della Repubblica".

Nel pomeriggio, alle 17, è in programma il concerto a cura del Conservatorio di musica "Arrigo Pedrollo" con la partecipazione del tenore Francesco Grollo per l'esecuzione dell'inno nazionale.

Tra le iniziative collaterali si ricorda quella promossa dalla Biblioteca civica Bertoliana che donerà ai piccoli lettori dai 5 agli 11 anni un libro illustrato sulla Costituzione.

L'iniziativa sarà promossa in tutte le sedi della rete urbana (Palazzo Costantini, Anconetta, Laghetto, Villaggio del Sole, Riviera Berica e Villa Tacchi): dal 31 maggio al 7 giugno verrà donato un libro a ciascun bambino che si presenterà personalmente in biblioteca, fino ad esaurimento scorte. Per l'occasione sarà predisposto anche un percorso di lettura destinato ai ragazzi.

I titoli scelti da regalare sono: "I miei primi due giugno. Perché oggi non vado a scuola?" (2017) di E. Bosso-G. Crainz-U. De Siervo e "Lo stato siamo noi (2017)" di C. Marconi-D. Guicciardini.

Festa della Repubblica, domenica 2 giugno modifiche alla circolazione

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni dedicate alla Festa della Repubblica, domenica 2 giugno dalle 6 alle 19 viale Roma sarà chiuso al traffico, dal piazzale della Stazione fino all'uscita dal parcheggio Verdi.

Su viale Roma verranno soppresse alcune fermate del trasporto pubblico locale, con spostamento dei capolinea su viale dell'Ippodromo.

I veicoli in uscita da via Gorizia, all'incrocio con viale Roma, dovranno svoltare obbligatoriamente a destra mentre quelli in uscita dal parcheggio Verdi e dallo stesso viale Verdi avranno l'obbligo di svolta a sinistra, direzione piazzale de Gasperi.

L'accesso a via Gorizia avverrà attraverso viale Verdi.