Festa della musica a Sarmego con orchestre dal vivo

SARMEGO di GRUMOLO DELLE ABBADESSE FESTA DELLA MUSICA dal 3 al 8 LUGLIO 2020



In seguito alle restrizioni dovute al corona-virus la nostra tradizionale Festa della Tagliata è stata annullata. Abbiamo organizzato in alternativa, una serie di serate in modalità concerto con allestimento di palco per l’esibizione di orchestre.

Sedie per il pubblico disposte a distanza di sicurezza secondo le linee guida regionali: distanziamento garantito di un metro e corridoi di accesso e uscita delimitati.

Ingresso contingentato da vendita di biglietti ed erogatori di prodotti igienizzanti dislocati in vari punti della piazza

Servizi igienici presso i locali parrocchiali del centro giovanile, provvisti di bagno per disabili costantemente monitorati e igienizzati ad ogni uso

Parcheggio per disabili all’interno dell’area parrocchiale, in zona non utilizzata per lo spettacolo ( davanti all’ingresso della scuola materna)

Area della parrocchia completamente chiusa a qualsiasi persona che non partecipa alla serata musicale con l’acquisto del biglietto ( fatto eccezione per il personale organizzativo )

in considerazione dei posti limitati, si consiglia la prenotazione al 338 9153999 Nadia.