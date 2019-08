Festa della Musica in centro e nei quartieri a Vicenza

Sono in programma due serate musicali giovedì 22 agosto in centro storico e giovedì 29 agosto in centro e nei quartieri di San Bortolo, Santa Bertilla e Ferrovieri.

In piazza Matteotti giovedì 22 agosto, dalle 19 alle 21, ci sarà il Trio jepp che proporrà musica jazz.

Giovedì 29 agosto in piazza Castello si ballerà lo swing dalle 19 alle 21.

Giovedì 29 agosto, dalle 18 alle 20, a San Bortolo arriva il cantautore Zabriski, a Santa Bertilla il jazz di Chiara Pastò 4teth,

ai Ferrovieri la rock dance dei Rollers.