Festa della musica: 5 ore di live e centinaia di artisti a Marostica

Festa della Musica! Domenica 16 giugno per il quinto anno consecutivo Marostica festeggia la Giornata europea della musica con l’invasione di note e voci in tutti gli angoli della città. Dalle 17.30 alle 23.00, il centro storico sarà un palcoscenico straordinario, animato dalle principali realtà musicali del territorio, senza distinzione di genere. Gran finale alle 20.15, con “Girocanto” e “Opening singing”, un’esibizione che vede la partecipazione di tutti i gruppi in Piazza degli Scacchi.

“Un programma ambizioso e una organizzazione imponente”spiega l’assessore alla cultura Marialuisa Burei “La Festa della Musica è un momento molto importante per la nostra città, da sempre votata all’arte e alla musica in tutte le sue forme. Siamo davvero orgogliosi della collaborazione e della partecipazione di tutti i gruppi e formazioni che daranno vita ad un grande spettacolo!”.

Nella manifestazione sono coinvolti oltre una decina di gruppi corali e strumentali del territorio, che spaziano fra diversi generi, rock, gospel, alternanze sonore, cori giovanili, musica senza tempo. Il centro storico è stato suddiviso in diversi palcoscenici: dal Castello Inferiore al Giardino della Biblioteca, da Palazzo Doglione alla Chiesetta San Marco, dalla Piazzetta delle Poste alla Piazza degli Scacchi fino all’arena all’aperto “Balcone su Marostica” di Crosara che dalle 21.00 propone il Concerto della Filarmonica di Crosara Marostica.

Ecco i protagonisti della giornata: Accademia Corale Musica Reservata, Gioventù incantata, Melicus, Giovani Voci Bassano, Libera la tua Voce, Filarmonica di Crosara Marostica, Silverblues Band, Gruppi Rock Sala prove MHZ, Note in Blu, I Cantori di Marostica, Gocce di Armonia, Harmonia Nova, Le Pleiadi.

Si ricorda infine che domenica 23 giugno, dalle 10 alle 23, oltre 150 pianisti di tutte le età e formazione si daranno appuntamento per la Maratona pianistica, organizzata da Luigi Ferro. Tredici ore di musica no stop su un unico pianoforte disposto nel portico di Palazzo Doglione.Direzione artistica di Luigi Ferro.

In caso di pioggia sono a disposizione: il Doglione, il porticato di Piazza Castello e la sala polifunzionale dell’Oratorio Don Bosco.