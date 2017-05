Festa della Mamma all'Oasi Rossi di Santorso: il paradiso delle farfalle

Domenica 14 maggio l'Oasi Rossi di Santorso organizza una giornata speciale per la "Festa della Mamma" nel parco divertimenti, conosciuto come il "paradiso delle farfalle", con attività e laboratori per famiglie ed un'ampia scelta di fiori da scegliere nell'Area Garden come regalo alla propria mamma. Un’area verde di oltre 100 mila metri quadri, attrezzata con parchi giochi, gonfiabili, trenino, zone picnic, noleggio mountain bike elettriche, tappeti erbosi e ristorante. Luogo ideale per passare una domenica di festa a contatto con la natura, insieme alla famiglia, agli amici, per divertirsi e imparare, per riposarsi e ritrovarsi. Il progetto sociale dell’integrazione e coinvolgimento lavorativa di persone in disagio coinvolge le varie proposte dell’Oasi: la Fioreria, il Bar Ristorante Rossi, la Comunità, l’Oasi delle Farfalle, confermandosi una risorsa straordinaria. La struttura è gestita dalla Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti.

BIGLIETTI. Costo giornaliero per l’Oasi Rossi e l’Oasi delle Farfalle tropicali: ridotto 6 euro (bambini dai 3 ai 14 anni, gruppi di oltre 10 persone, famiglie con 2 adulti e 1 o più bambini - ingresso dal martedì al venerdì) - intero 7 euro (a partire dai 14 anni, solo sabato, domenica e festivi). Agevolazioni: per i gruppi è prevista una gratuità ogni 15 persone; le persone disabili avranno biglietto ridotto per la persona disabile e ingresso gratuito per l’accompagnatore; sconto del 10% sull’ingresso per gli iscritti alla CISL Vicenza

ORARI DI APERTURA: Oasi Rossi + Oasi delle Farfalle: 9.30 - 19.00 / Garden Fioreria + Oasibike: 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00 /

Bar-Ristorante-Bruschetteria Oasi Rossi: 10.00 - 22.00. In settimana, aperto solo su prenotazione per gruppi numerosi. Uffici amministrativi: aperti dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Oasi Rossi e Oasi delle Farfalle: 0445.540104 - volare@oasirossi.it - Garden Oasi Rossi: 0445.549126 - garden@oasirossi.it / Oasibike: 388.4505359 - oasibike@gmail.com / Bar – Ristorante Oasi Rossi: Tel. 0445 540114 – 392 5629238 – ristorante@oasirossi.it / Cooperativa Nuovi Orizzonti – uffici amministrativi e direzione: 0445.540104 - Fax 0445.549714 - amministrazione@oasirossi.it.

