Festa della Donna: torta mimosa alla Locanda Cava d'Oro

Mercoledì 8 marzo 2017 alle 20 la Locanda Cava d'Oro a Ignago di Isola Vicentina in piazza Ignago 23 organizza una cena speciale con un ricchissimo menù per la "Festa della Donna" ad un prezzo economico. Previsti un antipasto, 2 primi, 2 secondi, contorni e dessert. Costo: 24 euro a persona. La prenotazione è consigliata entro venerdi 3 marzo. Per informazioni e prenotazioni: 0444.975045 - locandacavadoro@libero.it.

Il menù della serata:

Antipasto della casa

2 PRIMI PIATTI: Risotto al tartufo nero - Casarecce con i carciofi

2 SECONDI PIATTI: Galletto e salsiccia ai ferri - Filetto di maiale con radicchio

Contorni vari di stagione

DESSERT: Torta Mimosa con vino dolce

Vino, acqua e caffè

