Festa della Donna: paella valenciana alla "Trattoria Caissa" di Marostica

Mercoledì 8 marzo alle 20 la Trattoria Caissa di Marostica in corso Mazzini 104 propone la specialità della paella valenciana per la cena della Festa della Donna oltre all'aperitivo con sangria e stuzzichini vari insieme al dessert finale. Per chi non volesse mangiare pesce sarà disponibile anche il menù alla carta. Costo: 25 euro a presona tutto comperso. Per informazioni e prenotazioni: 0424.472393 - info@trattoriacaissa.it

Il menù della serata:

Aperitivo con sangria e sfiziosita' della casa

Paella alla valenciana

Dessert a scelta

Caffe' e correzioni

Acqua e vino della casa

