Festa della Donna: menù speciale al Ristorante Aereoporto di Asiago

In occasione della Festa della Donna, mercoledì 8 marzo alle 20 il Ristorante Aeroporto 3409ft di Asiago in via Rigoni di Sotto organizza una cena speciale dedicata al mondo femminilie con un menù di 2 antipasti, un primo, un secondo e dolce. Costo: 35 euro a persona (vini esclusi). Per informazioni e prenotazioni: 346.4116060 - ristorante3409ft@gmail.com.

Il menù della serata:

2 ANTIPASTI: Antipasto di mimosa di uova sode e asparagi - Tortino di melanzane alla parmigiana

PRIMO PIATTO: Paccheri al pesto mazzancolle e agrumi

SECONDO PIATTO: Strudel di rombo indivia e radicchio trevigiano

DESSERT: Millefoglie di fragole e crema chantilly

