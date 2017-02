Festa della Donna: la gran costata a "Il Tinello Fine Dinner" di Vicenza

Mercoledì 8 marzo alle 20 "Il Tinello Fine Dinner" di Vicenza in corso Padova 181 organizza una cena speciale per la Festa della Donna con un ricco menù composto da dua antipasti, un primo, due secondi con contorni e dessert oltre ad acqua e vino. Costo: 25 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni: 328.5333389 - iltinellovicenza@gmail.com

Il menù della serata:

ANTIPASTI: Insalatina di radicchio, Mele guanciale croccante

PRIMO PIATTO: Risotto alla maggiorana

SECONDi PIATTI: Robiola e polvere di verdure - Costata polacca e contorni

DESSERT: Semifreddo al cocco e lampone

Coperto + 1/4 di vino e acqua

