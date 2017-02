Festa della Donna: filetto al pepe verde all'Hotel Noris di Schio

Mercoledì 8 marzo alle 19.30 l'Hotel Noris di Schio in viale dell'Industria 125 organizza una cena speciale per la Festa della Donna con un ricco menù di 2 primi, 2 secondi e dessert. La serata sarà allietata con musica dal vivo. Costo: 24 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0445.575535 - info@hotelnoris.it.

Il menù della serata:

2 PRIMI PIATTI: Tagliolini caserecci al nero di seppia ed astice - Risottino con asparagi verdi

2 SECONDI PIATTI: Suprema di pollo agli agrumi - Filetto di maialino al pepe verde con contorni a buffet

DESSERT: Torta Mimosa

Acqua minerale, vino bianco di Custoza, vino rosso Cabernet e caffè

