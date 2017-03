Festa della Donna: crespelle mozzarella e ricotta al Ristorante Campomezzavia di Asiago

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LE INIZIATIVE PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A BASSANO DEL GRAPPA

Mercoledì 8 marzo alle 20 l'Albergo Ristorante Campomezzavia di Asiago in via Campomezzavia 39 festeggia tutte le donne con una cena speciale all'insegna della buona cucina. Verranno serviti piatti preparati con prodotti tipici di qualità per deliziare il palato femminile con un menù di antipasto, 2 primi, secondo, contorni e dolce. Per informazioni e prenotazioni: 0424.700189.

Il menù della serata:

Antipasto della casa

2 PRIMI: Risotto alle verdure e zafferano - Crespelle con mozzarella e ricotta

SECONDO: Filetto su crosta con salsa ai porcini

CONTORNI

DESSERT: Meringata alla frutta

Caffè con digestivo

