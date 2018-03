Festa della Donna 2018: appuntamenti nel centro storico e quartieri di Vicenza

Numerosi gli appuntamenti in programma a Vicenza dal 2 al 28 marzo 2018 in occasione della Giornata Internazionale della Festa della Donna (8 marzo). Previsto un ricchissimo calendario di eventi tra cultura, incontri, convegni, concerti, momenti di beneficenza e solidarietà, mostre, performance, corsi di formazione grazie all’impegno ed alla determinazione di vari associazioni.

Le manifestazioni sono organizzate dalla Consulta per le Politiche di Genere e ufficio per le Pari Opportunità del Comune di Vicenza in collaborazione con l'assesorato comunale alla comunità e alle famiglie, con il Conservatorio Pedrollo oltre a gruppi femminili attivi e sensibili anche alle tematiche di genere.

Contatti: Comune di Vicenza - Ufficio Pari Opportunità - Corso Palladio, 98 - Tel. 0444 222162 - pariopp@comune.vicenza.it - Teatro della Cenere - Viale Dal Verme, 65 - Vicenza - info@teatrodellacenere.it - www.teatrodellacenere.it

Programma:

02/03/2018 - Come una rosa - Teatro Astra

03/03/2018 - Conciliare tempi di vita e orari di lavoro si può - Chiostri di Santa Corona

07/03/2018 - Don’t Panic, BI PAN! (bisessuale non è una parolaccia) - Sede operativa associazione DELOS

08/03/2018 - Gazebi "Diamo voce al silenzio...." - Loggia del Capitaniato

08/03/2018 - Essenza - a sostegno de “La Valigia di Caterina” - Conservatorio di Musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo"

08/03/2018 - 8 marzo nel segno di Afrodite: poesia e bellezza nell’universo femminile dal passato al presente - Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari

08/03/2018 - Visita al Museo Civico - Museo Civico - Pinacoteca Palazzo Chiericati

08/03/2018 - Donne e benessere. Come prendersi cura di sè - Villa Tacchi

08/03/2018 - Alberi di vita, frutti di speranza - Chiesa di San Carlo, Villaggio del Sole

09/03/2018 - Incontri e voci di donne - Palazzo delle Opere Sociali

Dal 09/03/2018 al 18/03/2018 - They shineS with both - Museo Civico - Pinacoteca Palazzo Chiericati - Sala del Firmamento

09/03/2018 - Whatsnext Talk 2018 - Teatro Busnelli

10/03/2018 - Così come la vedo io - Cortile di Palazzo Trissino

10/03/2018 - Le ribelli dell'opera - Odeo del Teatro Olimpico

11/03/2018 - Chef per Bene - Barchessa di Villa Pisani

14/03/2018 - Postura, Movimento e Percezione del proprio corpo - MiT & congressi

19/03/2018 - Inaugurazione Spazio Ascolto - Sportello CISL #BuonLavoro - CISL

27/03/2018 - B.P.W. FIDAPA - Visita guidata alla mostra “La seduzione: mito e arte nell'antica Grecia" - Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari

28/03/2018 - Rose ’n’ blue - Riposizionare i modelli di business delle organizzazioni al plurale - Sede Provinciale CNA