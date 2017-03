Festa della Donna 2017: tutte le iniziative a Bassano del Grappa

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gli appuntamenti e le iniziative per la Festa della Donna a Bassano del Grappa con l'evento "Grazie Alle Donne!", promosso dal Tavolo delle Associazioni Femminili in collaborazione con gli assessorati comunali ai Servizi Sociali e Pari Opportunità,Politiche Giovanili e Promozione del territorio e Cultura , per focalizzare l'attenzione e la partecipazione sul tematiche dei Diritti delle Donne e sulle problematiche della condizione femminile.

Il programma delle iniziative:

Domenica 5 marzo - ore 10: “WOMEN’S MARCH BASSANO" - Marcia per la difesa dei Diritti delle Donne e dei Bambini Centro Storico Bassano con partenza dal Ponte degli Alpini e arrivo in piazza Libertà - A cura dell’Associazione Women For Freedom con il patrocinio del Comune di Bassano e delle associazioni femminili

Mercoledì 8 marzo - ore 18 - Museo Civico - Sala Chilesotti: "UNA STORIA DI GENERE: L’UFFICIO NOTIZIE E LE DONNE DURANTE LA 1° GUERRA MONDIALE" - Appuntamento collaterale alla mostra “Frammenti. Bassano e la memoria 1914/18-2016” - Relazione a cura della Dott.ssa Grandesso Donata. Ingresso libero

Mercoledì 8 marzo ore 20.45 - Sala Da Ponte: "CONCERTO IN ROSA" - Coro e Orchestra New BluesSpiritual maestro Diego Brunelli. Ingresso con donazione fino ad esaurimento posti con il patrocinio dell’Assessorato Politiche dell'Infanzia

Dal 6 al 19 marzo - Chiesetta dell'Angelo: Mostra Fotografica 70° ANNIVERSARIO DEL VOTO ALLE DONNE IN ITALIA il lungo cammino delle italiane per la partecipazione politica. Inaugurazione lunedì 6 marzo ore 17.00 a cura della prefettura di Vicenza e dell’Associazione A.N.D.E. Bassano con il patrocinio dell’Assessorato alla promozione del Territorio e della Cultura

Venerdì 10 marzo - ore 17.30 - Biblioteca Civica: Incontro "L’ALTRA METÀ DEL RISORGIMENTO. PRESENZE DI DONNE VENETE" - Interviene Nadia Filippin (Università di Venezia) nell’ambito dei “VENERDI’ STORIA Incontri sul filo della memori Ore 17.30 in Biblioteca Civica. Ingresso Libero a cura dell’ Associazione Gruppo 8 marzo

Fino all’ 11 marzo - Biblioteca Civica: Mostra "EVA EVOLUTA" - La condizione femminile raccontata dai periodici tra ‘800 e ‘900 “Attraverso il materiale conservato nei depositi della Biblioteca, vengono presentate le principali tematiche toccate dalle pubblicazioni periodiche del tempo: l’attualità, la moda, l’ideale estetico, ma anche le testimonianze delle lotte e delle conquiste per l’emancipazione femminile. La mostra inoltre comprende approfondimenti “in rosa” provenienti da periodici non femminili, come La domenica del Corriere e La lettura , e un interessante spaccato sulla moda femminile nel bassanese tra ‘800 e ‘900, ripercorso grazie all’archivio fotografico del Museo Civico.

Lunedì 13 marzo - ore 17.45 e in replica ore 21 - Cinema Multisala Metropolis: Film "150 MILLIGRAMMI" di Emmanuelle Bercot per la rassegna “Il Coraggio delle Donne” - Ingresso a 4 euro A cura dell’Associazione Soroptimist, con il patrocinio dell’Associazione “Gruppo 8 Marzo”

Venerdì 24 marzo - ore 21 - Teatro Remondini: Spettacolo Teatrale "ENCICLOPEDIA DELLA DONNA PERFETTA" - Ingresso libero A cura dell’Associazione Casa Sichem, con la collaborazione delle associazioni femminili di Bassano

Lunedì 10 aprile - ore 17.45 e in replica ore 21 - Cinema Multisala Metropolis: Film "Il Cliente" di Asghar Farhadi per la rassegna “Il Coraggio delle Donne”. Ingresso a 4 euro A cura dell’Associazione Soroptimist, con il patrocinio dell’Associazione “Gruppo 8 Marzo".

