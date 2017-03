Festa della Donna 2017: le iniziative nel centro storico e nei quartieri di Vicenza

TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

APPUNTAMENTI PER LA FESTA DELLA DONNA A BASSANO DEL GRAPPA

APPUNTAMENTI PER LA FESTA DELLA DONNA A MONTECCHIO MAGGIORE

In occasione della Festa della Donna, nel centro storico e nei quartieri del capoluogo berico sono previsti tantissimi appuntamenti tra convegni, incontri, seminari, mostre, musica, teatro, preghiere, reading, solidarietà per la rassegna "8 marzo 2017: Giornata della Donna a Vicenza", proposti da numerosi gruppi e associazioni femminili, dalla consulta comunale per le politiche di genere, in collaborazione con l’ufficio comunale per le pari opportunità, l’assessorato alla comunità e alle famiglie e la Biblioteca Civica Bertoliana. Per informazioni sulle iniziative della giornata della donna è possibile contattare l’ufficio Pari Opportunità in corso Palladio 98: 0444.222162, pariopp@comune.vicenza.it.

Il calendario delle iniziative:

Giovedì 2 marzo dalle 15 alle 19 si terrà il seminario formativo "Riconoscere i Manipolatori Affettivi" con la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone presso Palazzo Cordellina a Vicenza

Venerdì 3 marzo alle 17 è in programma la presentazione del libro "Amori e Confini: Le Coppie Miste tra Islam, Educazione dei Figli e Vita Quotidiana" di Francesco Cerchiaro con la presenza dell'autore presso Palazzo delle Opere Sociali a Vicenza

Sabato 4 marzo alle 21 si terrà il concerto lirico "Omaggio alla Donna" all'Odeo del Teatro Olimpico a Vicenza in piazza Matteotti 11 con arie e duetti d’opera. Musiche di Verdi, Puccini, Mozart, Bellini e Donizetti in un viaggio artistico attraverso i ruoli femminili nell’opera e il loro profilo psicologico.

Domenica 5 marzo alle 15.30 presso Palazzo Cordellina a Vicenza in contrà Riale 12 si terrà l'incontro "Raccontami la tua Storia: Dialoghi a più Voci con Donne Straniere in Italia" con letture di racconti e storie di vita di donne straniere. A seguire sono previsti i canti del coro donne ucraine "Il Sogno" (Associazione Orizzonti Comuni) e la presentazione di un atelier di scrittura riservato a donne straniere per incoraggiarle a raccontare le loro storie e a partecipare al concorso letterario nazionale "Lingua Madre"

Da domenica 5 a sabato 11 marzo si potrà visitare la mostra fotografica "Pilastri Invisibili: Ritratti e Manufatti" di Linda Scuizzato sulle protagoniste del libro "Figlie a Ore" di Valeria Mancini (Edizioni Saecula) presso Palazzo Cordellina (piano terra - prima saletta di fronte al bookshop) di Vicenza in contrà Riale 12. Saranno esposti manufatti artigianali e creazioni artistiche di donne lavoratrici nei servizi familiari. Orari di apertura: dalle 14.30 alle 18.30.

Lunedì 6 marzo dalle 9.30 alle 13 all’istituto professionale B. Montagna, in via Mora 93, si terrà il convegno sul tema “Donne e salute. Un nuovo approccio alla medicina”. Le donne della Cgil e dello Spi parleranno di medicina di genere, ritenendo che le differenze legate al genere agiscono sullo stato di salute, sull’insorgenza e il decorso di molte malattie, nonché sugli outcome delle terapie. L’ingresso è libero.

Lunedì 6 marzo alle 20.30, al Centro culturale San Paolo, in viale A. Ferrarin 30 si terrà l’incontro sul tema “Corridoi umanitari: per non morire di speranza”: i fenomeni migratori interpellano il mondo e le chiese, piccoli e grandi progetti per dare futuro alla vita. Interverrà Alessandra Trotta (diacona della chiesa metodista). L’iniziativa è a cura dell’associazione Presenza Donna in collaborazione con la Chiesa evangelica metodista di Vicenza e l’ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza. L’ingresso è libero. Per informazioni: info@presdonna.it.

mercoledì 8 sarà particolarmente ricca di eventi.

Dalle 8 alle 18, nella Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori, saranno allestiti due gazebo, uno dell’associazione Donna chiama Donna onlus che offrirà primule gialle, ed un altro del Centro Culturale Islamico Ettawbavi che offrirà the, pane arabo e dolci tradizionali. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto al Centro comunale Antiviolenza di Vicenza – CeAv. L’iniziativa è a cura dell’associazione Donna Chiama Donna e del Centro Culturale Islamico Ettawbavi. Un altro gazebo sarà presente in contra’ Cavour, dalle 15 alle 18, dove la FIDAS distribuirà materiale per sensibilizzare sull’importanza di donare il sangue. L’iniziativa è a cura dell’associazione Donatori di Sangue onlus – Fidas Vicenza.

Mercoledì 8 marzo alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, alle 11, 12, 13, 16, 17 (durata 60 minuti) sarà proposto un itinerario tematico al femminile "Voci di donne tra immagini, suoni e profumi", intessuto di memorie storiche e letterarie. Sarà possibile seguire l’onda emozionale dei racconti visivi presenti, scoprendo il vissuto di alcune importanti donne del passato, attraverso i dettagli nascosti in una serie di opere d’arte nate in tempi e luoghi diversi, dall’antica Apulia al Veneto del Settecento. Il percorso prevede un coinvolgimento plurisensoriale dei partecipanti con sollecitazioni musicali, tattili e olfattive.

Mercoledì 8 marzo alle 16.30 e, in replica, alle 21, al Teatro San Marco, in contra’ San Francesco 76, andrà in scena lo spettacolo teatrale dal titolo "Donne dimenticate: luci e ombre di una città". Si tratta di un’opera teatrale ispirata al libro ”Vicenza emozioni in cammino”, a cura dell’associazione Teatrale Città di Vicenza per la regia di Liliana Boni Baldo. Costo: 10 euro. Parte del ricavato sarà destinato al progetto ”La valigia di Caterina”.

Mercoledì 8 marzo alle 20, con partenza e arrivo in piazza San Lorenzo, si svolgerà l’evento sportivo, ludico-motorio Women in run ”La valigia di Caterina”: un allenamento libero di 10 chilometri (corsa e/o camminata) per le vie del centro, per sostenere concretamente le donne vittime di violenza domestica, con le quali gli operatori del CeAv (Centro comunale Antiviolenza di Vicenza) hanno condiviso un progetto di autonomia ritenuto realistico e sostenibile.

Mercoledì 8 marzo alle 20.30 nella chiesa di San Carlo del Villaggio del Sole, in via C. Colombo 45, si svolgerà la preghiera al femminile ”Con la diacona Febe, donne che custodiscono le chiese”. Interverrà Alessandra Trotta (diacona della chiesa metodista). L’iniziativa è a cura dell’associazione Presenza Donna in collaborazione con la Chiesa evangelica metodista di Vicenza e l’ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza. L’ingresso è libero.

Mercoledì 8 marzo alle 20.45, nella sede operativa dell’associazione Delos, in via Cristoforo Colombo 9, (zona Villaggio del Sole – centro Quadrifoglio) si terrà l’incontro dal titolo ”DDD donne di Delos”, con testimonianze femminili intervallate da originali perle musicali delle ”Dal Zotto Sisters”, ospiti speciali della serata. L’incontro, a cura dell’associazione Delos, è ad ingresso libero.

Mercoledì 8 marzo oltre a tutte queste iniziative alcuni negozianti di contra’ XX settembre e corso Padova applicheranno sconti o distribuiranno omaggi a tutte le donne che si presenteranno in negozio il giorno stesso. Gli aderenti all’iniziativa, che per l’occasione esporranno in vetrina un fiocco rosa, saranno: Solid Black tattoo (contrà XX settembre 33); Make up artist (via XX settembre 9); Pronto Moda (via XX settembre 34); Magritte cornici (contra’ Porta Padova 16); My Cashmere maglieria (contra’ Porta Padova 20); Pigiama Party (contra’ Porta Padova 76); Paola Argento (contra’ Porta Padova 98); Magaraggia Sport (contra’ Porta Padova 35); Pasticceria Bolzani (via XX settembre, via IV novembre, piazzale Giusti).

Venerdì 10 marzo, alle 18, al Polo Giovani B55, in contra’ Barche 55, dove si terrà la presentazione del libro di Monica Lanfranco ”Parole madri, ritratti di femministe: narrazioni e visioni sul materno”, edizioni Marea 2016. Antonella Cunico dialogherà con l’autrice. L’evento, a cura dell’associazione Femminile Plurale, è a ingresso libero.

Venerdì 10, alle 20.30, al Time Cafè, in contra’ Mure Porta Nova 28, si terrà la proiezione di alcune sequenze del film ”The Help” di Tate Taylor, nell’ambito della rassegna ”I mille volti delle donne”. Introdurrà la serata Veronica Grillo. L’evento, a cura dell’associazione Città delle donne, è a ingresso libero.

Mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, nella sede del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza, in corso SS. Felice e Fortunato 62, si terrà l’iniziativa “8 marzo…. non solo parole”. Consulenti del lavoro saranno a disposizione di tutte le donne, lavoratrici, datrici e datori di lavoro e giovani interessate a ricevere informazioni sulla tutela dei propri diritti in ambito lavorativo.

Venerdì 17 marzo, alle 20.30, al Time Cafè, in contra’ Mure Porta Nova 28, nell’ambito della rassegna “I mille volti delle donne” si terrà la proiezione di alcune sequenze del film “Senso” di Luchino Visconti con Alida Valli. Introdurrà la conversazione Alfeo Foletto. L’iniziativa, a cura dell’associazione Città delle donne, è a ingresso libero. Per informazioni: cittadelledonne@gmail.com.

Venerdì 24 marzo, alle 18, a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale 12 (salone al piano 2), sarà presentato il libro di Giovanna Pastega “Il canto delle balene”. Dopo i saluti di Everardo Dal Maso, presidente della Consulta per le Politiche di Genere del Comune di Vicenza Everardo Dal Maso, interverranno Laura Zanichelli (presidente dell’associazione Donna chiama Donna) e Maria Zatti (coordinatrice del Centro comunale Antiviolenza di Vicenza). L’iniziativa è a cura dell’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Vicenza. L’ingresso è libero. Per informazioni: pariopp@comune.vicenza.it.

Venerdì 24 marzo alle 20.30 al Time Cafè, in contra’ Mure Porta Nova 28, nell’ambito della rassegna “I mille volti delle donne” saranno proiettate alcune sequenze del film “Ossessione” di Luchino Visconti. Introdurrà la conversazione Maria Concetta Pinto. L’iniziativa, a cura dell’associazione Città delle donne, è a ingresso libero. Per informazioni: cittadelledonne@gmail.com.

ELENCO MANIFESTAZIONI