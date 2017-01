Festa della Befana alla Chiesa Sacra Famiglia e San Lazzaro di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI DELL'EPIFANIA NEI QUARTIERI DI VICENZA

Venerdì 6 gennaio alle 15.30 è in programma la Festa dei Nonni e della Befana per un pomeriggio di festa con la Befana e concerto del coro delle famiglie nella chiesa Sacra Famiglia e San Lazzaro di Vicenza in via Pier Luigi Da Palestrina 82 (zona Villaggio del Sole) L'evento è a cura del Circolo Noi San Lazzaro in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info Circolo Noi S. Lazzaro: 320.1715897 - pietro.balestra56@alice.it

ELENCO MENIFESTAZIONI