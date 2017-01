Festa della Befana al Palazzetto dello Sport di Altavilla Vicentina

Venerdì 6 gennaio a partire dalle 15 il circolo "Noi" di San Biagio Valmarana in collaborazione con il comune di Altavilla Vicentina organizza la "Festa della Befana" presso il Palazzetto dello Sport di Altavilla Vicentina in piazzale del Donatore. Il ricco programma del pomeriggio prevede animazione per bambini con la baby dance, le premiazioni per il cittadino benemerito e per lo stand più originale del mercatino di Natale, l'arrivo della Befana con le calze di dolciumi per tutti i più piccoli, l'estrazione della lotteria con sottoscrizione a premi e il ristoro con cioccolata calda. Durante la giornata verrà rappresentato lo spettacolo "Shrek", tratto liberamente dal film omonimo a cura della compagnia "Teatro Instabile Valmarana". Il ricavato della manifestazione sarà destinato per la ricostruzione della scuola elementare di Fiastra (MC), gravemente danneggiata dal sisma nel Centro Italia. Ingresso libero.

