Festa della Befana a Bassano: mercatino, giochi, animazione

Bambini, il 6 Gennaio 2010 alle ore 14,30, ritorna la Befana. La simpatica e generosa signora dal cappello alla romana, arriverà in piazza Garibaldi per una festa "coi fiocchi" e Bassano è un mondo fatato pieno di divertimento quel giorno.

Ci saranno i grandi giochi che sono diventati il simbolo di Bassano città della Befana, il camino nero nero, il labirinto di scope, la calza lunga lunga, e tantissimi altri giochi nuovi e vecchi ripresi dalla tradizione popolare.

Se in questi anni la Befana si è calata dai tetti, è arrivata in elicottero e con i mezzi anfibi, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco di Bassano, quest'anno sarà accompagnata dai venditori fatati e infiocchettati con un "mezzo" che anche voi bambini utilizzate per andare a scuola o in gita scolastica...indovinate un pò...

In piazza Garibaldi sarà possibile camminare tra i vari stand in cui troverete calze e addobbi per l’epifania, formaggi di Malga, Bigiotteria e gioielli, confezioni, stuzzicheria, piadine espresse, prodotti per il benessere, Salumi e prodotti tipici trentini, pantofole, specialità pugliesi, Parampampoli, Vov e Bombardino, Frutta secca e disidratata e tantissime idee regalo.

Orario: dalle 10 alle 20.30

In Piazza Libertà alle 14.30. La manifestazione comincerà con il corteo della Befana che si snoderà dal vecchio Ospedale lungo Via da Ponte per approdare appunto in piazza Garibaldi che come al solito sarà allestita come un grande parco giochi e i giochi saranno tutti d'epoca, tramandati dalla tradizione delle favole della nostra terra.

Quest'anno per questa edizione oltre all'accompagnamento di una quarantina di figuranti del gruppo le ARTI PER VIA travestiti da venditori fatati, la Befana arriverà a bordo di un'auto d'epoca accompagnata da un piccolo corteo di altre 4 vetture d'altri tempi.

Sfileranno 2 Giulietta Spider, una Topolino C, una Topolino Belvedere e una Campagnola AR59.

All'arrivo in Piazza Garibaldi, accompagnato dalla musica di un originale complesso musicale il corteo della Befana entrerà nello spazio giochi ed inviterà tutti i bambini a partecipare ad un pomeriggio "di sogno".

La ProBassano ha trasformato per l'occasione il suo variopinto Bus in un fantasioso set fotografico nel quale i bambini potranno farsi fotografare con la Befana di Bassano.

Come al solito la ProBassano e le Arti per Via hanno potuto contare sulla collaborazione di Fietta Dolciumi, Dolce Idea e le Latterie Vicentine che consentiranno di distribuire gratuitamente a tutti i bambini dolciumi e cioccolata calda anche se il consueto entusiasmo attorno ai giochi di Piazza Garibaldi renderà di per sé lo spazio molto caloroso. E per gli adulti l'appuntamento è alla casetta della ProBassano con un bollente vin brulè. La manifestazione si concluderà con i colori del tramonto.

LISTA DEI GIOCHI

-Labirinto di scope

- Camino nero nero

- Metti la coda all'asino

- La calza lunga lunga

- Puzzle della Befana

- Tiro ai bussolotti

- Pesca fatata

- Laghetto delle meraviglie

- Le carte da costruzione

- Piantar chiodi

- Riempi le calze

- Gimcana di tricicli

- Foto ricordo con la Befana in Bus

- Salto della corda

- Lavorare la creta

- Spaccanoci